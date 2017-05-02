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Украинский кризис: хроника противостояния в мае 2017 года

10:5102.05.2017
(обновлено: 16:07 02.05.2017)
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© РИА Новости . Стрингер
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Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле и мае 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2014 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2015 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в мае 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июне 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в июле 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в августе 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в сентябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в октябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в ноябре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в декабре 2016 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в январе 2017 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2017 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в марте 2017 года читайте здесь.

О развитии конфликта на юго-востоке Украины в апреле 2017 года читайте здесь.

1 мая

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что суд по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене не будет политизированным.

Около тысячи человек митинговали возле арки Дружбы народов в центре Киева по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" пытались разогнать первомайский митинг "левых". Националисты напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". В результате началась потасовка, которую остановила полиция.

Около 5 тысяч человек приняли  участие в праздничном шествии-митинге, посвященном Дню солидарности трудящихся в Донецке.

Минобороны Украины подтвердило гибель одного украинского военного и ранение семи военнослужащих в результате боевых действий в Донбассе за сутки.

Представитель министерства обороны ДНР сообщил, что украинские силовики 50 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв при этом 18 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что почти 60 мин и снарядов выпустили украинские силовики по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики и произвели более 600 выстрелов из гранатометов различного типа за минувшие сутки.

В пресс-службе Народной милиции республики сообщили, что украинские силовики три раза за минувшие сутки открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново. Всего по территории ЛНР выпущено порядка 22 снарядов.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко призвал жителей самопровозглашенной Луганской народной республики быть бдительными в связи с угрозой терактов со стороны украинских силовиков.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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