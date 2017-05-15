Порошенко намерен провести консультации с лидерами G7 по Донбассу

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время намерен провести консультации с лидерами "большой семерки" для обсуждения ситуации в Донбассе и намерен начать с Германии.

"Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами "большой семерки", начинаю с Германии, когда 20 мая я отбываю с визитом в Берлин, где будут продолжительные и содержательные переговоры с лидером Германии Ангелой Меркель", — сказал Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты.

"Мы будем очень тщательно обсуждать координацию наших действий. Также запланированы телефонные разговоры и встречи с другими странами "большой семерки", чтобы качественно подготовиться к саммиту на высшем уровне. Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на шесть, а на 12 месяцев, мы приложим максимальные усилия для того, чтобы мотивировать Россию прийти за стол переговоров и выполнить "Минск", вывести войска из украинской территории и прекратить агрессию", — заявил Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV по видеовключению из Мальты.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.