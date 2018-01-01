Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени Долгое время о французском флаге с вышитой надписью "2 Bat-on Stalingrad maquis de Spezet et de Penarpont" ("2-й батальон партизан Спезе и Пенарпона "Сталинград"), хранившемся в архивах советского Музея Революции, было известно только, что он был передан СССР в 1949 году "от бывших партизан".