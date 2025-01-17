https://ria.ru/20250117/gromyko-1994299447.html

Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет"

Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет"

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил, почему министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "Мистер Нет". "Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны", - сказал Путин. Он отметил, что "для этого ООН и создавалась" в свое время - чтобы там искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в одностороннем порядке. По мнению Путина, баланс сил в современных условиях можно сохранить только опираясь на Устав Организации Объединенных Наций. Громыко стоял у истоков образования ООН - под Уставом этой международной организации стоит его подпись. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН. Громыко был участником, а впоследствии главой делегации СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи. В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал до июля 1985 года и стал символом советской внешней политики. В международных политических и дипломатических кругах отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и искусство вести переговоры.

https://ria.ru/20241202/putin-1986985778.html

https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html

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ссср, россия, иран, андрей громыко, владимир путин, масуд пезешкиан, оон