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Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет" - РИА Новости, 17.01.2025
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21:27 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/gromyko-1994299447.html
Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет"
Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет" - РИА Новости, 17.01.2025
Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет"
Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:27:00+03:00
2025-01-17T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил, почему министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "Мистер Нет". "Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны", - сказал Путин. Он отметил, что "для этого ООН и создавалась" в свое время - чтобы там искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в одностороннем порядке. По мнению Путина, баланс сил в современных условиях можно сохранить только опираясь на Устав Организации Объединенных Наций. Громыко стоял у истоков образования ООН - под Уставом этой международной организации стоит его подпись. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН. Громыко был участником, а впоследствии главой делегации СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи. В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал до июля 1985 года и стал символом советской внешней политики. В международных политических и дипломатических кругах отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и искусство вести переговоры.
https://ria.ru/20241202/putin-1986985778.html
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ссср, россия, иран, андрей громыко, владимир путин, масуд пезешкиан, оон
СССР, Россия, Иран, Андрей Громыко, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ООН
Путин вспомнил, почему Громыко называли "Мистер Нет"

Путин вспомнил, почему главу МИД СССР Громыко называли "Мистер Нет"

© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкАндрей Громыко
Андрей Громыко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Лев Иванов
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Андрей Громыко. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров вспомнил, почему министра иностранных дел СССР Андрея Громыко называли "Мистер Нет".
"Когда-то еще в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли "Господин Нет", "Мистер Ноу". Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да еще и в условиях холодной войны", - сказал Путин.
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Он отметил, что "для этого ООН и создавалась" в свое время - чтобы там искать приемлемые решения, а неприемлемые не реализовывать в жизнь в одностороннем порядке.
По мнению Путина, баланс сил в современных условиях можно сохранить только опираясь на Устав Организации Объединенных Наций.
Громыко стоял у истоков образования ООН - под Уставом этой международной организации стоит его подпись. В 1946 году он стал первым советским представителем при ООН. Громыко был участником, а впоследствии главой делегации СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи.
В феврале 1957 года Андрей Громыко был назначен министром иностранных дел СССР. На этом посту он проработал до июля 1985 года и стал символом советской внешней политики. В международных политических и дипломатических кругах отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и искусство вести переговоры.
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СССРРоссияИранАндрей ГромыкоВладимир ПутинМасуд ПезешкианООН
 
 
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