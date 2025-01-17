Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 17.01.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 17.01.2025

Лидер правой Австрийской партии свободы Герберт КикльЛидер Австрийской партии свободы отказался ехать на инаугурацию Трампа
17 января 2025, 23:57
9805
Еще
В миреАвстрияСШАВенаДональд ТрампАвстрийская партия свободы
Фермер распыляет полезные микроэлементыМолдавия препятствует передаче российской гумпомощи фермерам, заявила Гуцул
17 января 2025, 23:53
2078
Еще
В миреМолдавияРоссияКишиневЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуГагаузия
Дверь зала судебных заседанийВ Дагестане осудили водителя, по вине которого погибли два человека
17 января 2025, 23:53
618
Еще
ПроисшествияАвтоМахачкалаРоссияBMW AGBMW 1
Глава Гагаузии Евгения ГуцулГуцул предположила, почему премьер Молдавии не подает в отставку
17 января 2025, 23:48
3207
Еще
В миреЖКХМолдавияКишиневДнестрЕвгения ГуцулДорин РечанГазпром
Вид на Воронеж В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
17 января 2025, 23:45
9756
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)УкраинаВооруженные силы Украины
Вид на башню Веселуха Смоленского кремля с улицы Красный ручейВ Смоленской области объявили опасность атаки беспилотников
17 января 2025, 23:45
2753
Еще
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
Глава Гагаузии Евгения ГуцулВласти Молдавии не принимают решения самостоятельно, заявила Гуцул
17 января 2025, 23:42
1129
Еще
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуЗападРоссия
Алексей ЖамновЖамнов объяснил свое участие в Матче звезд КХЛ
17 января 2025, 23:40
205
Еще
ХоккейСпортНовосибирскАлексей ЖамновНиколай ГолдобинПавел ПорядинКХЛ 2025-2026
Украинские военныеВ ВСУ сказали Раде, что хотят закончить воевать
17 января 2025, 23:39
11245
Еще
В миреЦены на нефтьУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныНАТО
Пари ННКолумбийский футболист Кастильо перешел в "Нижний Новгород"
17 января 2025, 23:38
223
Еще
ФутболСпортНижний НовгородНью-Йорк Ред БуллзФиладельфия ЮнионРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы
Хоккеисты СпартакаЖамнов прокомментировал провокации от "Куньлуня" в матче КХЛ
17 января 2025, 23:33
590
Еще
ХоккейСпортАлексей ЖамновИван МорозовНиколай ГолдобинШанхайские драконыКХЛ 2025-2026ХК Спартак (Москва)
Михаил КравецТренер "Куньлуня" назвал зачинщика драки в матче со "Спартаком"
17 января 2025, 23:33
382
Еще
ХоккейСпортИван МорозовШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Михаил КравецАндрей Миронов
Автомобиль скорой медицинской помощи В Калужской области сотрудник посольства Франции сбил женщину
17 января 2025, 23:28
3902
Еще
ПроисшествияАвтоRenault ClioКалужская областьФранция
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституцияМВД поможет участнику СВО из Латвии получить российский паспорт
17 января 2025, 23:24
1846
Еще
Здоровье - ОбществоРоссияЛатвияИрина Волк
Миро АалтоненБывшего хоккеиста СКА отстранили от матчей за допинг
17 января 2025, 23:20
651
Еще
ХоккейСпортОлимпийские игрыМиро АалтоненСКА (Санкт-Петербург)ВитязьКХЛ 2025-2026
КиевКиевские школьники на переменах играют в военкоматы
17 января 2025, 23:20
2525
Еще
В миреУкраина
Владислав ДикиджиДикиджи планирует исполнить четверной аксель на ЧР по прыжкам
17 января 2025, 23:14
704
Еще
Фигурное катаниеСпортВладислав Дикиджи
Последствия разрушений в секторе ГазаВ Каире достигли договоренности о мерах по перемирию в Газе
17 января 2025, 23:13
701
Еще
В миреКаир (город)ИзраильЕгипетХАМАСПалестинаСектор Газа
Арман ЦарукянЦарукян назвал решение сняться с боя с Махачевым самым трудным в карьере
17 января 2025, 23:12
741
Еще
ЕдиноборстваСпортЛос-АнджелесРоссия Арман ЦарукянИслам МахачевДэйна УайтUFC
ЛампадыУмер обладатель "Золотого мяча" Денис Лоу
17 января 2025, 23:08
389
Еще
ФутболСпортУэйн РуниБобби ЧарльтонКенни ДалглишМанчестер ЮнайтедМанчестер СитиХаддерсфилд Таун
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала