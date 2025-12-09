Рейтинг@Mail.ru
Архив за 09.12.2025

Борис АкунинЗащита обжаловала заочный приговор Акунину*
9 декабря 2025, 23:57
РоссияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Илон МаскМаск призвал расформировать Еврокомиссию
9 декабря 2025, 23:56
В миреИлон МаскЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
Александр БегловВ Петербурге рынок адаптировался к антимигрантским законам, заявил Беглов
9 декабря 2025, 23:53
Санкт-ПетербургАлександр БегловОбщество
Скотт БессентБессент заявил премьеру Украины о важности антикоррупционной повестки
9 декабря 2025, 23:52
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Скотт БессентВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)ЭнергоатомДело Миндича
Алексей ПушковЕвропа не справилась с наплывом мигрантов, заявил Пушков
9 декабря 2025, 23:49
В миреЕвропаГерманияДанияАлексей ПушковАнгела МеркельЕвросоюзСовет Федерации РФ
Модуль солнечной батареиРоссийские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
9 декабря 2025, 23:47
НаукаРоссияГеннадий КрасниковВладимир ПутинРоссийская академия наук
Разбитое окно после атаки украинского беспилотникаВ Горловке при атаке БПЛА повреждены несколько домов
9 декабря 2025, 23:46
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
Президент РФ Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречиРАН подготовила более ста предложений к национальным проектам
9 декабря 2025, 23:43
НаукаРоссияГеннадий КрасниковВладимир ПутинРоссийская академия наукНацпроекты
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башниВ Москве наградили победителей премии "Патриот"
9 декабря 2025, 23:43
ОбществоРоссияМароккоСергей НовиковГригорий ГуровАртем ШейнинРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Госдума РФРоспатриотцентр Росмолодежи
Андрей Ермак "Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
9 декабря 2025, 23:42
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
Сейсмограф У берегов Камчатки произошло землетрясение
9 декабря 2025, 23:40
ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Юлия СвириденкоСвириденко назвала компанию, которая будет консультировать фонд США и Киева
9 декабря 2025, 23:39
В миреУкраинаСШАКиевСкотт БессентВерховная Рада Украины
Пассажирский самолетСамолет "Уральских авиалиний" вылетел из Еревана в Москву
9 декабря 2025, 23:38
ПроисшествияЕреванМоскваРоссияДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Уральские авиалинии
Владимир ЗеленскийБританцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо
9 декабря 2025, 23:35
Владимир ЗеленскийУкраинаХерсонская область Валерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВ мире
Здание Капитолия в Вашингтоне, СШАДемократы хотят запретить размещение Трампа на долларовой монете
9 декабря 2025, 23:33
В миреСШАНевадаДональд ТрампОрегонРичард БлюментальДжон Тьюн
Президент США Дональд ТрампПравозащитники подали в суд на Трампа из-за атак на картели
9 декабря 2025, 23:33
В миреСШАВенесуэлаКаракасДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны СШАООНМеждународная организация гражданской авиации
Пассажирский самолет в небеИз-за ограничений в Шереметьево 24 самолета ушли на запасные аэродромы
9 декабря 2025, 23:29
Шереметьево (аэропорт)Происшествия
Юлия СвириденкоГлава Минфина США обсудил с премьером Украины санкции протии "Лукойла"
9 декабря 2025, 23:24
СШАУкраинаРоснефтьЛУКОЙЛ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский в правительственном дворце Киджи в Риме, Италия. 9 декабря 2025Мелони и Зеленский обсудили ход переговоров по Украине
9 декабря 2025, 23:23
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевДжорджа МелониВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДело Миндича
Дарья ЛучкинаПропавшая в Турции россиянка с сыном вернулась домой
9 декабря 2025, 23:22
ТурцияРоссияСирияВ миреСтамбул
Заголовок открываемого материала