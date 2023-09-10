Рейтинг@Mail.ru
Архив за 10.09.2023

Нашивка на рукаве сотрудника полицииВ Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке
10 сентября 2023, 23:59
ПроисшествияНижний Новгород
Сергей СоколТурчак заявил, что состояние Сергея Сокола стабилизировалось
10 сентября 2023, 23:57
ПолитикаСергей СоколАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФ
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, СШАПушилин предложил Западу дать воду Африке вместо оружия Украине
10 сентября 2023, 23:56
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАфрикаКиевДонбассДенис Пушилин
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в ДонецкеГлава Нижегородской области на выборах набрал 83,46 процента голосов
10 сентября 2023, 23:51
Единый день голосования в России — 2023Единая РоссияЛДПРКПРФГлеб НикитинНижегородская областьПолитика
Информационное табло в информационном центре ЦИК РоссииЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 43,06 процента голосов
10 сентября 2023, 23:50
ПолитикаЕдиная РоссияКПРФЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023
Подсчет голосов на выборах в единый день голосованияЕР лидирует на выборах в Якутии с 55,55 процента голосов
10 сентября 2023, 23:50
ПолитикаРоссияЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии РоссииТоменко предварительно лидирует на выборах главы Алтайского края
10 сентября 2023, 23:48
ПолитикаАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииЕдиный день голосования в России — 2023
Подсчет голосов на выборах в единый день голосованияГлава Якутии лидирует на выборах с 77,3 процента голосов
10 сентября 2023, 23:48
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияЦИК РФАйсен НиколаевИгорь БорисовКПРФ
Информационное табло в информационном центре ЦИК РоссииСобянин набрал 2,44 миллиона голосов после подсчета 91,3% протоколов
10 сентября 2023, 23:47
ПолитикаСергей СобянинМоскваЛеонид ЗюгановБорис Чернышов (депутат)Московская городская думаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023Владислав ДаванковМосгоризбиркомСправедливая РоссияТиНАОНовомосковский административный округ
Подсчет голосов на выборах в единый день голосованияГлава Воронежской области лидирует на выборах с 76,74 процента голосов
10 сентября 2023, 23:46
ПолитикаВоронежская областьЕдиный день голосования в России — 2023Александр Гусев (губернатор)ЛДПРЕдиная РоссияКПРФИгорь Борисов
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии РоссииВоробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 838 тысячами голосов
10 сентября 2023, 23:41
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевАлександр НаумовКирилл ЖигаревЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
Губернатор Амурской области Василий ОрловБиография Василия Орлова
10 сентября 2023, 23:41
Амурская областьСправкиПолитикаАмурская областьРоссияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Владимир ПутинСибур ХолдингЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023Василий Орлов (губернатор)
Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во ВладивостокеКожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
10 сентября 2023, 23:34
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Приморский крайОлег КожемякоЛДПРКоммунисты России
Владислав КузнецовБиография Владислава Кузнецова
10 сентября 2023, 23:31
СправкиВладислав КузнецовВладимир ПутинПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Чукотский автономный округЧукоткаСибур ХолдингГосударственный университет управленияРоссийский капитал
Подсчет голосов на выборах в единый день голосованияГлава Красноярского края победил на выборах с 70,22 процента голосов
10 сентября 2023, 23:28
ПолитикаКрасноярский крайМихаил КотюковАлександр АлександровичЛДПРКПРФЕдиная Россия
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии РоссииСобянин набрал 2,41 миллиона голосов после подсчета 83,9% протоколов
10 сентября 2023, 23:27
ПолитикаМоскваСергей СобянинБорис Чернышов (депутат)Московская городская думаГосдума РФЛеонид ЗюгановЕдиный день голосования в России — 2023Владислав ДаванковСправедливая РоссияМосгоризбиркомТиНАОНовомосковский административный округ
Леонид ПасечникПасечник заявил, что готов продолжить работу на посту главы ЛНР
10 сентября 2023, 23:26
Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникГосдума РФЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
Президент Украины Владимир Зеленский"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
10 сентября 2023, 23:25
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЛондонВладимир ЗеленскийИгорь Коломойский*Министерство обороны СШАПриватбанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)
Подсчет голосов на выборах в единый день голосованияПсковский губернатор Ведерников набрал на ДЭГ более 41 тысячи голосов
10 сентября 2023, 23:25
ПолитикаПсковская областьРоссияМоскваМихаил ВедерниковЛДПРИгорь РомановЕдиный день голосования в России — 2023
Военные на танке Challenger 2В Запорожской области рассказали об уничтожении танков Challenger 2 ВСУ
10 сентября 2023, 23:23
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьСергей ЛавровЕвгений БалицкийРоссияУкраинаНАТОДмитрий Песков
