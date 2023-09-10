https://ria.ru/20230910/vybory-1895420920.html

Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья

Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023

Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья

Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:34

2023-09-10T23:34

2023-09-10T23:37

политика

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

приморский край

олег кожемяко

лдпр

коммунисты россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 9,79% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,75%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

приморский край

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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, приморский край, олег кожемяко, лдпр, коммунисты россии