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Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:34
2023-09-10T23:34
2023-09-10T23:37
политика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 9,79% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,75%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, приморский край, олег кожемяко, лдпр, коммунисты россии
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Приморский край, Олег Кожемяко, ЛДПР, Коммунисты России
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
ЦИК: Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после подсчета 99,8% голосов