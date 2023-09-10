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Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023
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23:34 10.09.2023 (обновлено: 23:37 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895420920.html
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья - РИА Новости, 10.09.2023
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:34
2023-09-10T23:37
политика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
приморский край
олег кожемяко
лдпр
коммунисты россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 9,79% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,75%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023, приморский край, олег кожемяко, лдпр, коммунисты россии
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023, Приморский край, Олег Кожемяко, ЛДПР, Коммунисты России
Кожемяко предварительно лидирует на выборах главы Приморья

ЦИК: Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после подсчета 99,8% голосов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке
Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко побеждает на выборах губернатора региона с 72,88% голосов после обработки 99,80% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 9,79% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,94% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,75%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,89%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в России — 2023Приморский крайОлег КожемякоЛДПРКоммунисты России
 
 
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