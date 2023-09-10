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В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке
В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке - РИА Новости, 10.09.2023
В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке
Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, он задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T23:59
2023-09-10T23:59
2023-09-10T23:59
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, он задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД. Сообщение о том, что неизвестный гражданин открыл стрельбу по автобусной остановке, расположенной в Центре Сормова, поступило в полицию в воскресенье около 22.00. "По горячим следам сотрудниками полиции 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался", - говорится в сообщении. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по остановке
В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу из пневмата по остановке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, он задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
Сообщение о том, что неизвестный гражданин открыл стрельбу по автобусной остановке, расположенной в Центре Сормова, поступило в полицию в воскресенье около 22.00.
"По горячим следам сотрудниками полиции 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался", - говорится в сообщении.
В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.
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