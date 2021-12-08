Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 08.12.2021 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 08.12.2021

Заседание Белгородской облдумыБелгородская облдума предложила изменить выплаты по уходу за инвалидами
8 декабря 2021, 23:55
1275
Еще
Белгородская областьОбществоБелгородская областная ДумаЕлена БондаренкоРоссия
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - ЧелсиСемак: игроки "Челси" сыграли не на максимуме возможностей против "Зенита"
8 декабря 2021, 23:52
209
Еще
ФутболСергей СемакЗенитЧелси
Борис Грызлов Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
8 декабря 2021, 23:48
39151
Еще
В миреУкраинаКиевБорис ГрызловВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
ПентагонПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
8 декабря 2021, 23:41
2160
Еще
В миреКиевСШАДмитрий ПесковНАТОМинистерство обороны СШАДжон КирбиСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - ЧелсиТухель оценил матч Лиги чемпионов с "Зенитом"
8 декабря 2021, 23:36
1813
Еще
ФутболТомас ТухельЛига чемпионов 2025-2026ЗенитЧелси
Здание Калужской мужской гимназииВ Калуге заявили, что уровень готовности Северного обхода равен 70%
8 декабря 2021, 23:36
8986
Еще
Калужская областьОбществоКалужская областьКалугаВладислав Шапша
Villarreal players inspect the pitch to assess playing possibilities as snow continues falling ahead the UEFA Champions League Group F football match between Atalanta and Villarreal on December 8, 2021 at the Atleti Azzurri d'Italia stadium in Bergamo. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)Матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Вильярреал" перенесли
8 декабря 2021, 23:30
3174
Еще
ФутболАталантаВильярреалЛига чемпионов 2025-2026
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1б с космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb на Восточном"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
8 декабря 2021, 23:28
23821
Еще
Владимир ПутинРоскосмосМосковский физико-технический институтВосточный (космодром)Россия
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - ЧелсиВендел и Азмун могут пропустить матч с "Динамо"
8 декабря 2021, 23:24
264
Еще
ФутболСердар АзмунДинамо МоскваЗенитВендел
Анна СидороваСидорова и Тимофеев пробились в плей-офф олимпийской квалификации
8 декабря 2021, 23:15
530
Еще
Олимпийские игрыКерлингАнна СидороваОлимпиада 2022Алексей Тимофеев
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - ЧелсиМостовой: сыграли в Лиге чемпионов на три с плюсом
8 декабря 2021, 23:11
79
Еще
ФутболЛига чемпионов 2025-2026ЗенитАндрей Мостовой
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в ЭстонииСША рассчитывают, что ВС Украины будут использовать Javelin для защиты
8 декабря 2021, 23:11
6555
Еще
В миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАДжо БайденJavelin (ПТРК)Джон Кирби
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома На Кубани обманутые дольщики получили ключи от девяти тысяч квартир
8 декабря 2021, 23:08
2237
Еще
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайВениамин КондратьевЖилье
Футбол. Лига чемпионов. Матч Зенит - ЧелсиУшли красиво: "Зенит" завершил выступление в ЛЧ ничьей в матче с "Челси"
Корреспондент РИА Новости Спорт Сергей ЯременкоСергей Яременко
Корреспондент РИА Новости Спорт
8 декабря 2021, 23:06
2974
Еще
ФутболЛига чемпионов 2025-2026ЗенитЧелси
Губернатор Краснодарского края Вениамин КондратьевНа Кубани заявили, что полностью закроют проблему дольщиков в 2023 году
8 декабря 2021, 23:04
157
Еще
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАнапаНовороссийскВениамин КондратьевЖилье
Константин ОкуловФедоров: лучше спросить Окулова, повлиял ли на него невызов в сборную
8 декабря 2021, 23:03
312
Еще
ХоккейСергей ФедоровЦСКАКонстантин Окулов
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в СтокгольмеБлинкен обсудил с генсеком НАТО саммит России и США, заявил госдеп
8 декабря 2021, 23:02
8027
Еще
В миреЙенс СтолтенбергГосударственный департамент СШАНАТОЭнтони БлинкенРоссияКиевСШАДмитрий ПесковДжо Байден
Мини-футболКПРФ сыграл вничью с "Газпром-Югрой" в матче 1/4 финала Кубка России
8 декабря 2021, 23:00
91
Еще
ФутзалКПРФГазпром-Югра
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Крылья СоветовКамано: "Локомотиву" нужно сохранить хладнокровие в матче с "Марселем"
8 декабря 2021, 22:59
382
Еще
ФутболЛокомотив (Москва)Олимпик (Марсель)Франсуа Камано
Министр спорта России Олег МатыцинМатыцин: Олимпиада и Паралимпиада в Токио показали, что с Россией считаются
8 декабря 2021, 22:58
63
Еще
Олимпийские игрыПаралимпийские игрыОлег Матыцин
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала