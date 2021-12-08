https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762851405.html

"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный

"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 08.12.2021

"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный

Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T23:28

2021-12-08T23:28

2021-12-08T23:29

владимир путин

роскосмос

московский физико-технический институт

восточный (космодром)

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Реальная стоимость посещения космодрома Восточный для взрослых составляет менее 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев рассказал, что поездка в тур на Восточный "стоит порядка ста тысяч рублей", при этом большая часть суммы уходит на оформление документов. Путин пообещал разобраться в ситуации."Стоимость оформления услуг для посещения космодрома Восточный... для взрослых граждан России с учетом услуг туроператора составляет менее 10 тысяч рублей, на ребенка - не более пяти тысяч рублей. Так, стоимость посещения космодрома группой в 100 человек с учетом полноценной туристической программы, с транспортным обслуживанием в период проведения пусковой кампании составляет 674 тысячи 110 рублей, то есть 6741 рубль на одного человека", - сообщили в Роскосмосе.В пресс-службе отметили, что с учетом карантинных ограничений в период борьбы с пандемией коронавируса въезд на территорию ЗАТО "Циолковский" с апреля 2020 года строго ограничен.

https://ria.ru/20211208/vostochnyy-1762846927.html

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владимир путин, роскосмос, московский физико-технический институт, восточный (космодром), россия