Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 12.11.2022 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 12.11.2022

Лидер группы Агата Кристи Вадим СамойловМузыкант Вадим Самойлов выступил для мобилизованных
12 ноября 2022, 23:59
2842
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВадим СамойловАгата Кристи (Агата Маллоуэн)ТюменьТюменская областьМосква
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукцииВПП ООН зафрахтовала первое судно для транспортировки удобрений из России
12 ноября 2022, 23:56
2843
Еще
ЭкономикаДэвид БизлиРоссияАфрикаМозамбикУралхимООН
Евгений Плющенко и Софья Муравьёва после ее выступления на чемпионате России по фигурному катаниюПлющенко рассказал о своем сумасшедшем дне
12 ноября 2022, 23:52
440
Еще
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоСофья МуравьеваГран-при по фигурному катанию
Обломки самолетов, столкнувшихся на авиашоу в Далласе, СШАСМИ: на авиашоу в Далласе бомбардировщик B-17 столкнулся с другим самолетом
12 ноября 2022, 23:48
37832
Еще
В миреДалласСША
Вильсон ИзидорИзидор призвал "Локомотив" мобилизоваться на остаток сезона
12 ноября 2022, 23:48
29
Еще
ФутболВильсон ИзидорДжирано КеркЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Алекса Шимека-Книрим и Брэндон ФрэйзьерКнирим и Фрэйзер победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Шеффилде
12 ноября 2022, 23:43
48
Еще
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)Гран-при по фигурному катанию
Иранский беженец Мехран Карими НассериВ аэропорту Парижа умер иранец, ставший прототипом героя фильма "Терминал"
12 ноября 2022, 23:41
48279
Еще
КультураКультураТом ХэнксСтивен СпилбергПарижЛондонБерлин (город)
Георгий Джикия и Антон Миранчук"Спартак" должен был забивать третий гол "Локомотиву", считает Джикия
12 ноября 2022, 23:35
107
Еще
ФутболГеоргий ДжикияЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Валерий Карпин
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин Зобнин назвал причину нервной концовки матча с "Локомотивом"
12 ноября 2022, 23:31
805
Еще
ФутболРоман ЗобнинСпартак МоскваЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Фигурист Евгений Плющенко, его супруга продюсер Яна Рудковская и их сын Александр Плющенко на премьере мультфильма Суворов. Великое путешествие Рудковская пообещала не проводить шоу одновременно с соревнованиями
12 ноября 2022, 23:28
122
Еще
Фигурное катаниеФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Евгений ПлющенкоЯна Рудковская
Павел МасловМаслов поставил "Спартаку" за первую часть сезона "троечку"
12 ноября 2022, 23:24
29
Еще
ФутболСпартак МоскваПавел МасловЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программаПлющенко объяснил, почему на этап Гран-при в Москве пришло мало зрителей
12 ноября 2022, 23:20
270
Еще
Фигурное катаниеЕвгений Плющенко
Джордж РасселлРасселл выиграл спринтерскую гонку Гран-при Бразилии
12 ноября 2022, 23:16
1057
Еще
Формула-1Карлос СайнсДжордж Расселл
Здание МИД ФранцииМИД Франции на фоне кризиса с мигрантами пригрозил Италии последствиями
12 ноября 2022, 23:07
11802
Еще
В миреКатрин КолоннаЖеральд ДарманенИталияФранцияРимМинистерство внутренних дел Франции
Евгений ПлющенкоПлющенко предложил определить лучшего в споре с Ягудиным по Википедии
12 ноября 2022, 23:06
672
Еще
Фигурное катаниеЕвгений ПлющенкоАлексей Ягудин
Алина Загитова и Ольга БузоваЗагитова провела тренировку по боксу на фоне информации о бое с Бузовой
12 ноября 2022, 23:03
2447
Еще
ЕдиноборстваБоксАлина ЗагитоваОльга БузоваВладимир Хрюнов
Наир ТикнизянФутболист "Локомотива" высказался о возможном вылете из РПЛ
12 ноября 2022, 22:59
64
Еще
ФутболНаир ТикнизянЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Защитник Локомотива Наир Тикнизян в матче Кубка России с ХимкамиТикнизян ответил, жалеет ли он о переходе в "Локомотив"
12 ноября 2022, 22:56
268
Еще
ФутболНаир ТикнизянЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Разрушенный дом в ЯсиноватойУкраинские войска обстреляли Ясиноватую и Докучаевск
12 ноября 2022, 22:55
2163
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
Андрей ФедоровТренер "Локомотива" верит в возрождение команды из пепла
12 ноября 2022, 22:50
110
Еще
ФутболЛокомотив (Москва)Спартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала