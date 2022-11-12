Рейтинг@Mail.ru
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/informatsiya-1831096952.html
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест - РИА Новости, 12.11.2022
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:59
2022-11-12T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
киев
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_0:24:3048:1739_1920x0_80_0_0_7c95b57cfd9460a11393c2a3e6f75362.jpg
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Сердюкова заявила, что Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток."Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК - ред.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями", - заявила Сердюкова.Она уточнила, что такие действия украинской стороны по отношению к пленным являются нарушением Женевской конвенции."В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен. Это, естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - заключила Сердюкова.
https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html
https://ria.ru/20221110/ugrozy-1830557548.html
луганская народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149554/60/1495546071_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_58a812cbb3bd9b3d99fc831e59386e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
20:59 12.11.2022 (обновлено: 21:00 12.11.2022)
 
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест

Омбудсмен Сердюкова: информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФлаг Международного комитета Красного Креста
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Флаг Международного комитета Красного Креста . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
Ранее Сердюкова заявила, что Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток.
Не любят расстреливать, вешают — освобожденный из плена о методах Правого сектора* - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 16:00Специальная военная операция на Украине
Боевики "Правого сектора"* казнят пленных, заявил военнослужащий НМ ДНР
"Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК - ред.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями", - заявила Сердюкова.
Она уточнила, что такие действия украинской стороны по отношению к пленным являются нарушением Женевской конвенции.
"В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен. Это, естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - заключила Сердюкова.
Вернувшийся из плена россиянин о психологическом давлении ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:34
Вернувшийся из украинского плена рассказал об угрозах со стороны боевиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктория СердюковаЛуганская Народная РеспубликаКиевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала