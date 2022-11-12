https://ria.ru/20221112/informatsiya-1831096952.html

Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест

Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест - РИА Новости, 12.11.2022

Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест

Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:59

2022-11-12T20:59

2022-11-12T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

виктория сердюкова

луганская народная республика

киев

международный комитет красного креста (мккк)

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Сердюкова заявила, что Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток."Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК - ред.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями", - заявила Сердюкова.Она уточнила, что такие действия украинской стороны по отношению к пленным являются нарушением Женевской конвенции."В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен. Это, естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - заключила Сердюкова.

https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html

https://ria.ru/20221110/ugrozy-1830557548.html

луганская народная республика

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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк)