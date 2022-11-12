https://ria.ru/20221112/informatsiya-1831096952.html
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест - РИА Новости, 12.11.2022
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:59
2022-11-12T20:59
2022-11-12T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
киев
международный комитет красного креста (мккк)
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Информацию о пытках Киевом военнослужащих Луганской Народной Республики передадут представителям Международного Комитета Красного Креста, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.Ранее Сердюкова заявила, что Киев отдал ЛНР тело военнослужащего народной милиции со следами пыток."Естественно, и фотоматериалы, и вся информация будет направлена для принятия мер реагирования (в МККК - ред.), поскольку Международный Красный Крест в том числе и, наверное, в первую очередь, обязан следить за исполнением сторонами конфликта правил, установленных соответствующими конвенциями", - заявила Сердюкова.Она уточнила, что такие действия украинской стороны по отношению к пленным являются нарушением Женевской конвенции."В очередной раз украинская сторона продемонстрировала нам свое отношение к нашим военным, попавшим в плен. Это, естественно, даже без мнения экспертов, налицо нарушение всех Женевских конвенций в части обращения с военнопленными", - заключила Сердюкова.
https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, киев, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Киев, Международный комитет Красного Креста (МККК)
20:59 12.11.2022 (обновлено: 21:00 12.11.2022)
Информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест
Омбудсмен Сердюкова: информацию о пытках Киевом военных ЛНР передадут в Красный Крест