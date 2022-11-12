https://ria.ru/20221112/normalizatsiya-1831106630.html

Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку

Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 12.11.2022

Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T22:44

2022-11-12T22:44

2022-11-12T22:44

в мире

эммануэль макрон

ильхам алиев

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в субботу в Елисейском дворце.Президент Франции провел телефонный разговор с лидером Азербайджана в субботу."Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Отмечается, что французский лидер приветствовал стабилизирующий эффект гражданской миссии ЕС вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.

https://ria.ru/20221111/obsuzhdenie-1830951042.html

франция

азербайджан

ереван

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в мире, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, ереван, евросоюз