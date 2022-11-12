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Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 12.11.2022
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Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 12.11.2022
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:44
2022-11-12T22:44
в мире
эммануэль макрон
ильхам алиев
франция
азербайджан
ереван
евросоюз
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в субботу в Елисейском дворце.Президент Франции провел телефонный разговор с лидером Азербайджана в субботу."Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Отмечается, что французский лидер приветствовал стабилизирующий эффект гражданской миссии ЕС вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.
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в мире, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, ереван, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, Франция, Азербайджан, Ереван, Евросоюз
22:44 12.11.2022
 
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку

Макрон заявил о готовности поддерживать нормализацию отношений Еревана и Баку

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в субботу в Елисейском дворце.
Президент Франции провел телефонный разговор с лидером Азербайджана в субботу.
"Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что французский лидер приветствовал стабилизирующий эффект гражданской миссии ЕС вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.
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В миреЭммануэль МакронИльхам АлиевФранцияАзербайджанЕреванЕвросоюз
 
 
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