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Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 12.11.2022
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T22:44
2022-11-12T22:44
2022-11-12T22:44
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщили в субботу в Елисейском дворце.Президент Франции провел телефонный разговор с лидером Азербайджана в субботу."Макрон подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и добиваться политического решения в регионе, которое позволит установить мир", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Отмечается, что французский лидер приветствовал стабилизирующий эффект гражданской миссии ЕС вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.
https://ria.ru/20221111/obsuzhdenie-1830951042.html
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в мире, эммануэль макрон, ильхам алиев, франция, азербайджан, ереван, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Ильхам Алиев, Франция, Азербайджан, Ереван, Евросоюз
Макрон заявил, что поддержит нормализацию отношений Еревана и Баку
Макрон заявил о готовности поддерживать нормализацию отношений Еревана и Баку