Архив за 04.11.2023

Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в акции В кругу СВОих в Луганске, посвященной празднованию Дню народного единстваГлава ЛНР принял участие в хороводной акции "В кругу СВОих"
4 ноября 2023, 23:58
РоссияЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийЛуганск
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города МосквыШабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО, сообщили в ОНК
4 ноября 2023, 23:57
ПроисшествияРоссияМоскваЧитаАлексей МельниковАяз ШабутдиновОНК
Самолет Embraer ERJ-190LR в аэропорту ГамбургаАэропорт Гамбурга закрыли из-за неизвестного вооруженного человека
4 ноября 2023, 23:48
В миреГамбург (город)Bild
Госсекретарь США Энтони БлинкенБлинкен 5 ноября посетит Рамаллах, сообщили СМИ
4 ноября 2023, 23:45
В миреИзраильРамаллахСШАВладимир ПутинЭнтони БлинкенХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Демонтаж звезды на стеле в честь 60-летия Победы над нацистской Германией в КиевеСо стелы городу-герою Киеву демонтировали советскую звезду
4 ноября 2023, 23:40
В миреКиевСергей ЛавровУкраинаРоссия
Сцена из спектакля Щелкунчик в Большом театре"Авито" блокирует объявления о продаже мест в очереди на "Щелкунчика"
4 ноября 2023, 23:40
КультураМоскваАвитоБалетБольшой театр
Сотрудник полиции во ФранцииВо Франции ищут подозреваемого в ранении исповедующей иудаизм женщины
4 ноября 2023, 23:33
В миреФранцияЛион
Автомобиль скорой медицинской помощи В ДТП на трассе во Владимирской области погибли пять человек
4 ноября 2023, 23:29
ПроисшествияВладимирская областьРоссия
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора ГазаХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива
4 ноября 2023, 23:22
В миреТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильРоссияВладимир ПутинООН
Лия Перейра и Трент МишоКанадская пара фигуристов выиграла этап Гран-при во Франции
4 ноября 2023, 23:22
Фигурное катаниеМеждународный союз конькобежцев (ISU)
Футболист Аль-Насра Криштиану РоналдуРоналду забил 400-й мяч после 30-летия в победном матче "Аль-Насра"
4 ноября 2023, 23:20
ФутболКриштиану Роналду
Автомобиль Следственного комитета РоссииПод Саратовом во время квеста пострадали подростки
4 ноября 2023, 23:14
ПроисшествияСаратов
Роберт ХабекВице-канцлер Германии призвал к уничтожению ХАМАС
4 ноября 2023, 23:11
В миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинРоберт ХабекХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военная техника израильской армииХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе
4 ноября 2023, 23:06
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на выставке-форуме Россия на ВДНХЕвраев: по памятным местам Ярославской области можно изучать историю России
4 ноября 2023, 23:04
Выставка-форум "Россия"ОбществоЯрославская областьЯрославльРоссияАлександр НевскийИван ГрозныйМихаил ЕвраевВыставка-форум "Россия"
Израильские силы безопасности в СдеротеСМИ сообщили, что в жилой дом в Сдероте попали ракеты
4 ноября 2023, 22:53
В миреИзраильРоссияСдеротВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский авианосец Дуайт ЭйзенхауэрАмериканский авианосец прибыл на Ближний Восток
4 ноября 2023, 22:53
ИзраильБлижний ВостокРоссияВладимир ПутинДжеральд ФордДуайт ЭйзенхауэрХАМАСООНМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зелимхан Бакаев и РодригоФутболист "Зенита" побил рекорд Головина по точным передачам за матч в РПЛ
4 ноября 2023, 22:50
ФутболАлександр ГоловинРодриго (Родригао)Зенит
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Суверенитет Поток 1Спецоперация, 4 ноября: неонацистов призовут к ответу, уверен Патрушев
4 ноября 2023, 22:48
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНиколай ПатрушевРеджеп Тайип ЭрдоганВооруженные силы УкраиныСЦККЕвросоюз
Полузащитник Арсенала Деклан Райс"Арсенал" потерпел первое поражение в чемпионате Англии, уступив "Ньюкаслу"
4 ноября 2023, 22:47
ФутболАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Ньюкасл Юнайтед
