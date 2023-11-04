https://ria.ru/20231104/kontsert-1907504847.html

Shaman, Долина и Караулова выступили на открытии выставки "Россия"

Shaman, Долина и Караулова выступили на открытии выставки "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Shaman, Долина и Караулова выступили на открытии выставки "Россия"

Народная артистка РФ Лариса Долина, Shaman и другие российские артисты приняли участие в концерте "Портал в будущее" в завершении открытия Международной... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T22:14

2023-11-04T22:14

2023-11-04T22:14

выставка-форум "россия"

россия

москва

лариса долина

юлианна караулова

наталья подольская

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина, Shaman и другие российские артисты приняли участие в концерте "Портал в будущее" в завершении открытия Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе выставки. "Мультимедийное представление "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, Шаман, Наталья Подольская и другие артисты, завершило первый день работы Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве", - говорится в сообщении. Авторы сценария шоу совместили симфоническую и электронную музыку, отметили организаторы. В то же время на арку главного входа ВДНХ транслировали футуристические образы, посвященные развитию России. Большую роль в выступлении отвели молодежи: в финале концерта артисты вместе с детьми исполнили государственный гимн, заключили в пресс-службе. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября. Выставка презентует главные достижения страны во всех отраслях. Ее участниками стали все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия" Shaman и хор "Движения первых" поют гимн на выставке "Россия" 2023-11-04T22:14 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, лариса долина, юлианна караулова, наталья подольская, выставка-форум "россия"