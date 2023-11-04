https://ria.ru/20231104/vystavka-1907392054.html

Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ

Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ

В Москве на ВДНХ начала свою работу выставка-форум "Россия". Флешмобы, представления и участники мероприятия — в фотоленте РИА "Новости". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:39

2023-11-04T12:39

2023-11-04T14:59

фото

выставка-форум "россия"

россия

москва

григорий гуров

владимир путин

музей кино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907386125_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_6a7d744432d1e0644c0542e91f7bb5f9.jpg

В Москве на ВДНХ начала свою работу выставка-форум "Россия". Флешмобы, представления и участники мероприятия — в фотоленте РИА "Новости".

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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