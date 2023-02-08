Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 08.02.2023 - РИА Новости
Архив за 08.02.2023

Здание парламента Германии в БерлинеАдГ призвала ФРГ расследовать причастность США к ЧП на "Северных потоках"
8 февраля 2023, 23:58
В миреЦены на нефтьСШАРоссияГерманияВладимир ПутинДжо БайденНиколай ПатрушевTwitterГенеральная прокуратура РФСеверный потокНАТОСеверный поток — 2
Тушение пожараВ Астрахани загорелись торговые павильоны
8 февраля 2023, 23:55
ПроисшествияАстраханьКировский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в ГерманииСМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
8 февраля 2023, 23:44
Цены на нефтьИранРоссияКитайG7
Человек с телефоном Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами
8 февраля 2023, 23:38
ПроисшествияАлександр ХинштейнАлександр Гусев (губернатор)
Люди спускаются на станцию метро в центре ХарьковаВ трех областях Украины объявили воздушную тревогу
8 февраля 2023, 23:31
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьКиевВооруженные силы РФ
Президент Украины Владимир Зеленский обнимает журналистку во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши СунакомКадры объятий Зеленского с журналисткой обескуражили британцев
8 февраля 2023, 23:27
В миреУкраинаВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийРиши СунакTwitter
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламентеЗеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
8 февраля 2023, 23:21
В миреПарижЛондонФранцияВладимир ЗеленскийРиши СунакЭммануэль Макрон
Президент России Владимир ПутинПутин провел оперативное совещание Совбеза
8 февраля 2023, 23:16
РоссияМоскваВладимир ПутинОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РЖДАндрей БелоусовОлег БелозеровИгорь ЛевитинСовет Федерации РФМихаил МишустинСовет Безопасности РФАлександр Куренков
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине
8 февраля 2023, 23:15
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийРиши СунакКарл IIIСитуация в ДНР и ЛНР
Геннадий ГатиловГатилов: у представительства при ООН в Женеве есть трудности из-за санкций
8 февраля 2023, 23:06
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияЖенева (город)Петр ИльичевГеннадий ГатиловООН
Дорожный знак Внимание ДТПВ Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП, есть пострадавшие
8 февраля 2023, 23:02
ПроисшествияАвтоМосква
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского пленаГатилов: МККК обсуждает с Киевом условия содержания российских военных
8 февраля 2023, 22:58
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМоскваУкраинаГеннадий ГатиловМирьяна СполяричСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ООН
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО считает, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского
8 февраля 2023, 22:54
В миреЦены на нефтьАзияКитайЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенРоссияНАТО
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий НебензяТриста западных танков не сделают погоду Киеву, заявил Небензя
8 февраля 2023, 22:54
В миреКиевУкраинаРоссияВасилий НебензяООН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТОСтолтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
8 февраля 2023, 22:52
В миреКитайЕвропаСШАЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенНАТО
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской областиГаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины
8 февраля 2023, 22:52
В миреСШАУкраинаКонстантин ГавриловОБСЕРоссия
Город ЛуганскСпецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия
8 февраля 2023, 22:49
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДжо БайденРиши СунакЛеонид ПасечникНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный поток
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил ПодолякПодоляк назвал поставку истребителей ВСУ опцией на столе переговоров
8 февраля 2023, 22:47
УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякРиши СунакНАТОF-16
Последствия землетрясения в турецком ХатаеРазбор завалов в Хатае, где могут быть россияне, требует спецтехники
8 февраля 2023, 22:42
Специальная военная операция на УкраинеЖильеВ миреХатай (провинция)ТурцияСильное землетрясение в Турции и Сирии
Британский музыкант Роджер Уотерс выступает на заседании Совета Безопасности ООН по УкраинеМедведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
8 февраля 2023, 22:36
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевДжо БайденВладимир ПутинPink FloydСовет Безопасности ООНООН
Заголовок открываемого материала