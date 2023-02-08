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Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины - РИА Новости, 08.02.2023
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Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины
Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины - РИА Новости, 08.02.2023
Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины
США и их сателлиты использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве ширмы для военных приготовлений украинских неонацистов, Запад вновь осваивает РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:52
2023-02-08T22:57
в мире
сша
украина
константин гаврилов
обсе
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США и их сателлиты использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве ширмы для военных приготовлений украинских неонацистов, Запад вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия России руками последователей Гитлера и направляет тяжелые танки, заявил в среду глава российской делегации переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Гаврилов обратил внимание на то, как "международное сообщество до сих содрогается от того, с какой лёгкостью западный конгломерат государств во главе с США переходит от мира к применению жёсткой военной силы, не заботясь о жертвах и разрушениях. Югославия, Ирак, Сомали, Йемен, Судан, Пакистан, Афганистан, Мали, Ливия поныне ощущают на себе последствия натовских бомбардировок". "В этом списке значится и Украина, которая после профинансированного из-за океана государственного переворота в 2014 году стала послушным инструментом в реализации антироссийских амбиций "коллективного Запада". Ситуация достигла пика в начале минувшего года: США и их сателлиты под шумок антироссийской истерии накачивали киевский режим вооружениями и подыгрывали его планам по силовому захвату Донбасса, использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве "ширмы" для военных приготовлений украинских неонацистов", - сказал он. Гаврилов отметил, что почти век спустя "коллективный Запад", окончательно предавший забвению историческую память, вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия нашей стране руками последышей Гитлера и направляет против Российской Федерации тяжёлые танки".
https://ria.ru/20230126/tanki-1847714779.html
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в мире, сша, украина, константин гаврилов, обсе, россия
В мире, США, Украина, Константин Гаврилов, ОБСЕ, Россия
22:52 08.02.2023 (обновлено: 22:57 08.02.2023)
 
Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины

Гаврилов: США использовали ОБСЕ как ширму для военных действий неонацистов с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США и их сателлиты использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве ширмы для военных приготовлений украинских неонацистов, Запад вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия России руками последователей Гитлера и направляет тяжелые танки, заявил в среду глава российской делегации переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов обратил внимание на то, как "международное сообщество до сих содрогается от того, с какой лёгкостью западный конгломерат государств во главе с США переходит от мира к применению жёсткой военной силы, не заботясь о жертвах и разрушениях. Югославия, Ирак, Сомали, Йемен, Судан, Пакистан, Афганистан, Мали, Ливия поныне ощущают на себе последствия натовских бомбардировок".
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"В этом списке значится и Украина, которая после профинансированного из-за океана государственного переворота в 2014 году стала послушным инструментом в реализации антироссийских амбиций "коллективного Запада". Ситуация достигла пика в начале минувшего года: США и их сателлиты под шумок антироссийской истерии накачивали киевский режим вооружениями и подыгрывали его планам по силовому захвату Донбасса, использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве "ширмы" для военных приготовлений украинских неонацистов", - сказал он.
Гаврилов отметил, что почти век спустя "коллективный Запад", окончательно предавший забвению историческую память, вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия нашей стране руками последышей Гитлера и направляет против Российской Федерации тяжёлые танки".
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