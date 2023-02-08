22:52 08.02.2023 (обновлено: 22:57 08.02.2023)
Гаврилов: США сделали из ОБСЕ ширму для преступлений неонацистов с Украины
Гаврилов: США использовали ОБСЕ как ширму для военных действий неонацистов с Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНаблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое в Луганской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США и их сателлиты использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве ширмы для военных приготовлений украинских неонацистов, Запад вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия России руками последователей Гитлера и направляет тяжелые танки, заявил в среду глава российской делегации переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов обратил внимание на то, как "международное сообщество до сих содрогается от того, с какой лёгкостью западный конгломерат государств во главе с США переходит от мира к применению жёсткой военной силы, не заботясь о жертвах и разрушениях. Югославия, Ирак, Сомали, Йемен, Судан, Пакистан, Афганистан, Мали, Ливия поныне ощущают на себе последствия натовских бомбардировок".
"В этом списке значится и Украина, которая после профинансированного из-за океана государственного переворота в 2014 году стала послушным инструментом в реализации антироссийских амбиций "коллективного Запада". Ситуация достигла пика в начале минувшего года: США и их сателлиты под шумок антироссийской истерии накачивали киевский режим вооружениями и подыгрывали его планам по силовому захвату Донбасса, использовали военно-политический инструментарий ОБСЕ в качестве "ширмы" для военных приготовлений украинских неонацистов", - сказал он.
Гаврилов отметил, что почти век спустя "коллективный Запад", окончательно предавший забвению историческую память, вновь осваивает территорию Украины в качестве плацдарма для противодействия нашей стране руками последышей Гитлера и направляет против Российской Федерации тяжёлые танки".