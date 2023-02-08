https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России - РИА Новости, 08.02.2023
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:44
2023-02-08T23:44
2023-02-08T23:52
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что в G7 обсуждают подготовку пакета санкций против этих стран к 24 февраля, а меры каждой из стран "семерки" могут различаться."Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели", - говорится в материале агентства.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html
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РИА Новости
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цены на нефть, иран, россия, китай, g7
Цены на нефть, Иран, Россия, Китай, G7
23:44 08.02.2023 (обновлено: 23:52 08.02.2023)
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
Вloomberg: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана якобы из-за России