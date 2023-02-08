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СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России - РИА Новости, 08.02.2023
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СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России - РИА Новости, 08.02.2023
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России
Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:44
2023-02-08T23:52
цены на нефть
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что в G7 обсуждают подготовку пакета санкций против этих стран к 24 февраля, а меры каждой из стран "семерки" могут различаться."Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели", - говорится в материале агентства.
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цены на нефть, иран, россия, китай, g7
Цены на нефть, Иран, Россия, Китай, G7
23:44 08.02.2023 (обновлено: 23:52 08.02.2023)
 
СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России

Вloomberg: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана якобы из-за России

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что в G7 обсуждают подготовку пакета санкций против этих стран к 24 февраля, а меры каждой из стран "семерки" могут различаться.
"Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели", - говорится в материале агентства.
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 14:50
ЕС усилит санкции против России
 
Цены на нефтьИранРоссияКитайG7
 
 
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