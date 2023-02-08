https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850693321.html

СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России

СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России - РИА Новости, 08.02.2023

СМИ: G7 обсуждает санкции против компаний из КНР и Ирана из-за России

Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:44

2023-02-08T23:44

2023-02-08T23:52

цены на нефть

иран

россия

китай

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798318452_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_546947fe9d5a50cf5d2d9df33c50dea7.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые якобы предоставляют России компоненты и технологии, которые могут использоваться в военных целях, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что в G7 обсуждают подготовку пакета санкций против этих стран к 24 февраля, а меры каждой из стран "семерки" могут различаться."Члены "Группы семи" обсуждают, ввести ли санкции против компаний в Китае, Иране и КНДР, которые, как они считают, предоставляют России компоненты и технологии, которые имеют военные цели", - говорится в материале агентства.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

иран

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, иран, россия, китай, g7