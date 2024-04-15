Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 15.04.2024 - РИА Новости
Архив за 15.04.2024

Запорожская АЭСНа Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
15 апреля 2024, 23:57
1293
Запорожская АЭСВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭ
Последствия обстрелаВ Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
15 апреля 2024, 23:52
9764
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
Тяжелая огнеметная системаВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье
15 апреля 2024, 23:48
24268
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьРоссияЗапорожская областьСергей ЛебедевВВС УкраиныСу-27Безопасность
Стела Запорожской атомной электростанции в ЭнергодареСША призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС
15 апреля 2024, 23:48
1093
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
Флаг КитаяКитай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине
15 апреля 2024, 23:45
1112
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаГэн ШуанООН
Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяНебензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
15 апреля 2024, 23:39
1816
В миреЕвропаРоссияВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
Сотрудник полиции Украины исследует обломкиВ нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
15 апреля 2024, 23:34
961
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВинницкая областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
Военнослужащий ВС РоссииВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге, сообщило подполье
15 апреля 2024, 23:31
18842
РоссияНиколаевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
Стела Запорожской атомной электростанции в ЭнергодареРоссия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
15 апреля 2024, 23:26
647
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяЗапорожская АЭСООН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана мудро
15 апреля 2024, 23:18
6764
В миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуБени ГанцЛикудКорпус стражей исламской революции Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Илон МаскМаск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
15 апреля 2024, 23:13
1096
ТехнологииНовая ЗеландияФилиппиныИлон МаскTwitter
Официальная резиденция президента США - Белый домБелый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
15 апреля 2024, 23:12
3194
В миреИзраильУкраинаСШАКарин Жан-ПьерДжо Байден Обострение ситуации между Ираном и Израилем
ТрамвайВ Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей
15 апреля 2024, 23:06
5280
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьАлександр Невский
Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив СкализВ конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану
15 апреля 2024, 23:02
1847
В миреИзраильИранСирияСтив СкализБиньямин НетаньяхуБени ГанцКонгресс СШАКорпус стражей исламской революции Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Энергоблоки Запорожской АЭС в ЭнергодареЗа последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя
15 апреля 2024, 22:58
1851
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваВооруженные силы УкраиныМАГАТЭРоссияВасилий НебензяООНКиев
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
15 апреля 2024, 22:55
13300
Вооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяООНУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяЗапад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя
15 апреля 2024, 22:53
19285
Василий НебензяВ миреМоскваРоссияСШАООНЗапорожская АЭС
Тимур ВайнштейнТимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования
15 апреля 2024, 22:52
656
ШоубизМоскваТимур ВайнштейнПроисшествия
Стела Запорожской атомной электростанции в ЭнергодареРоссия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
15 апреля 2024, 22:50
1105
РоссияСпециальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяРоссия благодарна МАГАТЭ за осуждение атак на ЗАЭС, заявил Небензя
15 апреля 2024, 22:49
955
РоссияМАГАТЭВ миреВасилий НебензяЗапорожская АЭСООН
