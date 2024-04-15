https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html

ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье

ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье - РИА Новости, 15.04.2024

ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье

Вооруженные силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:48

2024-04-15T23:48

2024-04-15T23:48

специальная военная операция на украине

полтавская область

россия

запорожская область

сергей лебедев

ввс украины

су-27

безопасность

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

полтавская область

россия

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полтавская область, россия, запорожская область, сергей лебедев, ввс украины, су-27, безопасность