https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html
ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье
ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье
Вооруженные силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:48
2024-04-15T23:48
2024-04-15T23:48
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.
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полтавская область, россия, запорожская область, сергей лебедев, ввс украины, су-27, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Россия, Запорожская область, Сергей Лебедев, ВВС Украины, Су-27, Безопасность
ВС России атаковали район аэродрома в Полтавской области, заявило подполье
Лебедев: ВС РФ атаковали район аэродрома в Миргороде Полтавской области
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргород в Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргород Полтавской области, было нанесено два удара в 22.50 и в 23.02 (понедельника)", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что ВВС Украины используют этот аэродром как аэродром подскока, для ударов по Запорожской области и по крымскому направлению, аэродром в основном принимал самолеты Су-27. Подполье фиксировало большие борта на этом объекте. Помимо аэродрома там расположен тренажерный центр для пилотов, а рядом с аэродромом есть склады и автотранспортное предприятие.