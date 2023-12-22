Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 22.12.2023 - РИА Новости
Архив за 22.12.2023

Министр финансов РФ Антон СилуановСилуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны
22 декабря 2023, 23:57
Виталий Пинчук Форвард минского "Динамо" может пропустить остаток сезона
22 декабря 2023, 23:50
Президент США Джо БайденБайден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
22 декабря 2023, 23:48
Машина скорой помощиСотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП
22 декабря 2023, 23:46
Хоккей. КХЛ. Матч Спартак - НефтехимикТренер "Спартака" высказался об игре Голдобина
22 декабря 2023, 23:38
Камила Валиева"Жесткие посылы": Валиева сделала первый шаг к победе в чемпионате России
22 декабря 2023, 23:30
Блогер и военный обозреватель Юрий ПодолякаНа Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам
22 декабря 2023, 23:29
Дом правительства РоссииВ России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
22 декабря 2023, 23:24
Сотрудники СБУ УкраиныЧиновника Минобороны Украины задержали за попытку хищения крупной суммы
22 декабря 2023, 23:21
Илья КовальчукТренер "Спартака" оценил готовность Ковальчука к дебюту за команду
22 декабря 2023, 23:17
Главный тренер Спартака Алексей ЖамновТренер "Спартака" оценил прогресс нового форварда
22 декабря 2023, 23:12
Мужчина украл знак СТОП с граффити БэнксиВ Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси
22 декабря 2023, 23:00
Фигуристка Анна ЩербаковаГде потеряли Щербакову? В Москве состоялась премьера нового шоу Навки
22 декабря 2023, 23:00
Маттео ГендузиФутболисты "Лацио" обыграли "Эмполи" в матче чемпионата Италии
22 декабря 2023, 22:58
Сотрудники полиции Чехии в центре ПрагиОбнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
22 декабря 2023, 22:55
Нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес (справа)"Манчестер Сити" выиграл клубный чемпионат мира
22 декабря 2023, 22:52
Российский теннисист Даниил МедведевМедведев уступил Хуркачу в матче выставочного турнира в Абу-Даби
22 декабря 2023, 22:43
Мисс Земля Дрита Зири из АлбанииНазвана победительница конкурса "Мисс Земля"
22 декабря 2023, 22:43
Апты Алаудинов Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
22 декабря 2023, 22:42
Зенитная самоходная установка GepardГермания отправила на Украину новую партию вооружений
22 декабря 2023, 22:39
