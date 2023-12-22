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Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России - РИА Новости, 22.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html
Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России
Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России - РИА Новости, 22.12.2023
Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России
Украинский солдат Станислав Гринченко, сдавшийся вместе с сослуживцами в плен на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что готов получить российское... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:00
2023-12-22T22:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Украинский солдат Станислав Гринченко, сдавшийся вместе с сослуживцами в плен на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что готов получить российское гражданство и принять участие в спецоперации на стороне РФ, где воюет его брат. "Мой брат - гражданин Российской Федерации - принимает участие в СВО. Родители, мать, отец, сестра - в принципе вся семья у меня там и живет (в России – ред.). Так как вся семья живет в России, и (они) граждане РФ, то хотел бы принять решение воевать с братом вместе и принять российское гражданство", - сказал Гринченко. Он рассказал, что до попадания на фронт получил от украинских властей 14 повесток о мобилизации и скрывался, не желая воевать. "Боевых командиров не было, командиры учились за рубежом, очень молодые. Командиру роты был 21 год, учился в Чехии и в США. Его помощники - то же самое, без боевого опыта. Подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек. Была на стадии формирования рота огневой поддержки" - отметил пленный. Подробно рассказал Гринченко и о моменте сдачи в плен. Он уточнил, что вместе с сослуживцами отказывался выполнять приказ командования занять наблюдательные позиции, потому что эти позиции находились в зоне боевых действий, но тогда последовали угрозы расправы, в том числе и с родственниками. "С тыла я не мог выйти, чтобы сдаться в плен на "Волгу", как брат подсказал, который служит в армии РФ. Выйти сдаться в плен мог только на передовых позициях. Когда нас туда закинули, сразу было принято решение (о сдаче в плен – ред.). На "Волгу" выйти не получилось - заблокировали, и пошли сдаваться в плен на позиции русских военных… Наша группа "растащилась", потому что начались обстрелы с нашей стороны, по нам били свои же. Мы приняли решение уйти в поля и пошли сдались на позиции в плен", - пояснил Гринченко. По его словам, русские военные отнеслись к сдавшимся "очень хорошо: напоили-накормили, не трогали, спросили, кто откуда и как вышли".
https://ria.ru/20231220/plennye-1916850098.html
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чехия, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Чехия, США, Россия
Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России

Украинский солдат сдался в плен и выразил желание получить гражданство России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Украинский солдат Станислав Гринченко, сдавшийся вместе с сослуживцами в плен на запорожском направлении, заявил РИА Новости, что готов получить российское гражданство и принять участие в спецоперации на стороне РФ, где воюет его брат.
«
"Мой брат - гражданин Российской Федерации - принимает участие в СВО. Родители, мать, отец, сестра - в принципе вся семья у меня там и живет (в России – ред.). Так как вся семья живет в России, и (они) граждане РФ, то хотел бы принять решение воевать с братом вместе и принять российское гражданство", - сказал Гринченко.
Он рассказал, что до попадания на фронт получил от украинских властей 14 повесток о мобилизации и скрывался, не желая воевать.
«
"Боевых командиров не было, командиры учились за рубежом, очень молодые. Командиру роты был 21 год, учился в Чехии и в США. Его помощники - то же самое, без боевого опыта. Подразделение не было сформировано вообще, набралось только 15 человек. Была на стадии формирования рота огневой поддержки" - отметил пленный.
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Подробно рассказал Гринченко и о моменте сдачи в плен. Он уточнил, что вместе с сослуживцами отказывался выполнять приказ командования занять наблюдательные позиции, потому что эти позиции находились в зоне боевых действий, но тогда последовали угрозы расправы, в том числе и с родственниками.
«
"С тыла я не мог выйти, чтобы сдаться в плен на "Волгу", как брат подсказал, который служит в армии РФ. Выйти сдаться в плен мог только на передовых позициях. Когда нас туда закинули, сразу было принято решение (о сдаче в плен – ред.). На "Волгу" выйти не получилось - заблокировали, и пошли сдаваться в плен на позиции русских военных… Наша группа "растащилась", потому что начались обстрелы с нашей стороны, по нам били свои же. Мы приняли решение уйти в поля и пошли сдались на позиции в плен", - пояснил Гринченко.
По его словам, русские военные отнеслись к сдавшимся "очень хорошо: напоили-накормили, не трогали, спросили, кто откуда и как вышли".
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