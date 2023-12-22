https://ria.ru/20231222/vooruzhenie-1917591596.html

Германия отправила на Украину новую партию вооружений

Германия отправила на Украину новую партию вооружений - РИА Новости, 22.12.2023

Германия отправила на Украину новую партию вооружений

Германия за неделю поставила на Украину три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T22:39

2023-12-22T22:39

2023-12-22T22:39

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БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву. В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх ЗСУ Gepard и свыше 30 тысяч снарядов для них. Также поставлены две бронемашины для разминирования Wisent, неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2 A6, 2,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, свыше 25 тысяч боеприпасов калибра 40 мм, 10 разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним, два бронированных автомобиля, восемь грузовиков Zetros, два тягача HX81 с полуприцепами и материалы для медицинских нужд. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231222/ukraina-1917449535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато