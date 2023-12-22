Германия отправила на Украину новую партию вооружений
Германия поставила Украине три ЗСУ Gepard и две бронемашины для разминирования
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth BrysonЗенитная самоходная установка Gepard
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Bryson
Зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 дек - РИА Новости. Германия за неделю поставила на Украину три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, две бронемашины для разминирования Wisent и десятки тысяч боеприпасов, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.
В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.
В обновленном в пятницу списке указана поставка трёх ЗСУ Gepard и свыше 30 тысяч снарядов для них. Также поставлены две бронемашины для разминирования Wisent, неназванное количество боеприпасов для танков Leopard 2 A6, 2,5 тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, свыше 25 тысяч боеприпасов калибра 40 мм, 10 разведывательных БПЛА Vector и запчасти к ним, два бронированных автомобиля, восемь грузовиков Zetros, два тягача HX81 с полуприцепами и материалы для медицинских нужд.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".