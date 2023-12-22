https://ria.ru/20231222/zaderzhanie-1917587678.html

"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу

"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.12.2023

"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу

В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:45

2023-12-22T21:45

2023-12-22T23:55

происшествия

россия

олег фролов

роскосмос

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. "Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова", - говорится в сообщении. Уточняется, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного Комитета РФ. Ранее СК РФ сообщил, что замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html

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происшествия, россия, олег фролов, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)