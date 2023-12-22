Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 22.12.2023 (обновлено: 23:55 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/zaderzhanie-1917587678.html
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.12.2023
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:45
2023-12-22T23:55
происшествия
россия
олег фролов
роскосмос
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. "Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова", - говорится в сообщении. Уточняется, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного Комитета РФ. Ранее СК РФ сообщил, что замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, олег фролов, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Олег Фролов, Роскосмос, Следственный комитет России (СК РФ)
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу

"Роскосмос" подтвердил задержание своего замгендиректора Олега Фролова

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова.
«
"Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного Комитета РФ.
Ранее СК РФ сообщил, что замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Петербурге задержали экс-сенатора по делу о мошенничестве
16 декабря, 22:43
 
ПроисшествияРоссияОлег ФроловРоскосмосСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала