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"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу - РИА Новости, 22.12.2023
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:45
2023-12-22T21:45
2023-12-22T23:55
происшествия
россия
олег фролов
роскосмос
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили задержание заместителя гендиректора госкорпорации по гособоронзаказу Олега Фролова. "Госкорпорация "Роскосмос" подтверждает факт задержания Олега Фролова", - говорится в сообщении. Уточняется, что детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного Комитета РФ. Ранее СК РФ сообщил, что замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с двумя соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования на 435 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html
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происшествия, россия, олег фролов, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Олег Фролов, Роскосмос, Следственный комитет России (СК РФ)
"Роскосмос" подтвердил задержание замгендиректора по гособоронзаказу
"Роскосмос" подтвердил задержание своего замгендиректора Олега Фролова