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Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России - РИА Новости, 22.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:42 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России - РИА Новости, 22.12.2023
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России
Россия поставит окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа "Ахмат", герой России Апты... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:42
2023-12-22T22:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
апты алаудинов
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия поставит окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа "Ахмат", герой России Апты Алаудинов. "У нас действительно дела (в СВО) на данный момент обстоят очень хорошо. Бойцы ежедневно продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты, которые он на протяжении пяти-шести месяцев штурмовал, выбивая оттуда наших бойцов; в принципе, (противник) понес огромные потери. Мы же забираем сейчас эти же участки, с наименьшими потерями и, можно сказать, что по сравнению с тем, что он пытался сделать и делал, я думаю, мы это делаем намного грамотнее, техничнее, и естественно, сейчас уже мы хорошо продвинулись вперёд на некоторых участках, готовимся к продвижению на остальных участках. Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО", - заявил Алаудинов. Де-факто Россия уже победила, считает командир спецназа "Ахмат", в умах населения Украины и так называемых мировых элит уже произошёл перелом. Сейчас, по мнению Алаудинова, необходимо "грамотно доделать свою работу, без больших потерь". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или &lt;…&gt; [будем] решать силовым путем".
https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html
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россия, украина, киев, апты алаудинов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России

Герой России Алаудинов: РФ поставит окончательную точку в СВО в 2024 году

© РИА Новости Апты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости
Апты Алаудинов . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия поставит окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа "Ахмат", герой России Апты Алаудинов.
«
"У нас действительно дела (в СВО) на данный момент обстоят очень хорошо. Бойцы ежедневно продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты, которые он на протяжении пяти-шести месяцев штурмовал, выбивая оттуда наших бойцов; в принципе, (противник) понес огромные потери. Мы же забираем сейчас эти же участки, с наименьшими потерями и, можно сказать, что по сравнению с тем, что он пытался сделать и делал, я думаю, мы это делаем намного грамотнее, техничнее, и естественно, сейчас уже мы хорошо продвинулись вперёд на некоторых участках, готовимся к продвижению на остальных участках. Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО", - заявил Алаудинов.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Украинский пленный заявил, что хочет воевать в СВО на стороне России
Вчера, 22:00
Де-факто Россия уже победила, считает командир спецназа "Ахмат", в умах населения Украины и так называемых мировых элит уже произошёл перелом. Сейчас, по мнению Алаудинова, необходимо "грамотно доделать свою работу, без больших потерь".
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней
21 декабря, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевАпты АлаудиновВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТОСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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