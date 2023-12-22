https://ria.ru/20231222/svo-1917591731.html

Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России

Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России - РИА Новости, 22.12.2023

Россия поставит окончательную точку в СВО в 2024 году, считает герой России

Россия поставит окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа "Ахмат", герой России Апты... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T22:42

2023-12-22T22:42

2023-12-22T22:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

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апты алаудинов

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Россия поставит окончательную точку в спецоперации на Украине в 2024 году, заявил в эфире телеканала "Россия 24" командир спецназа "Ахмат", герой России Апты Алаудинов. "У нас действительно дела (в СВО) на данный момент обстоят очень хорошо. Бойцы ежедневно продвигаются вперед, выбивают противника, забирают у него те укрепы и высоты, которые он на протяжении пяти-шести месяцев штурмовал, выбивая оттуда наших бойцов; в принципе, (противник) понес огромные потери. Мы же забираем сейчас эти же участки, с наименьшими потерями и, можно сказать, что по сравнению с тем, что он пытался сделать и делал, я думаю, мы это делаем намного грамотнее, техничнее, и естественно, сейчас уже мы хорошо продвинулись вперёд на некоторых участках, готовимся к продвижению на остальных участках. Я думаю, что следующий год, это будет год, когда мы окончательно поставим точку в СВО", - заявил Алаудинов. Де-факто Россия уже победила, считает командир спецназа "Ахмат", в умах населения Украины и так называемых мировых элит уже произошёл перелом. Сейчас, по мнению Алаудинова, необходимо "грамотно доделать свою работу, без больших потерь". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".

https://ria.ru/20231222/plennyy-1917588975.html

https://ria.ru/20231221/konflikt-1917224153.html

россия

украина

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россия, украина, киев, апты алаудинов, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, совет национальной безопасности и обороны украины