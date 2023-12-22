https://ria.ru/20231222/dtp-1917595900.html
Сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП
Сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП - РИА Новости, 22.12.2023
Сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП
Две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, а также водитель автобазы правительства региона... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:46
2023-12-22T23:46
2023-12-22T23:46
происшествия
псковская область
россия
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области, а также водитель автобазы правительства региона погибли в ДТП, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. "Сегодня в страшной аварии в Пустошкинском районе погибли сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Татьяна Ермакова и Ирина Павлова. Погиб и водитель автобазы правительства Псковской области – Андрей Булин", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, региональные власти окажут семьям погибших необходимую помощь. По данным областного управления МВД РФ, авария произошла около 08.55 мск на 445 километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в деревне Ночлегово. "Столкнулись автомобиль Хендай Солярис и большегруз. Установлено, что водитель и две женщины-пассажирки легкового авто погибли на месте", - информирует пресс-служба полиции региона. Обстоятельства ДТП устанавливаются, при этом "не исключается влияние погодных условий".
https://ria.ru/20231222/dtp-1917554492.html
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происшествия, псковская область, россия, михаил ведерников, пустошкинский район
Происшествия, Псковская область, Россия, Михаил Ведерников, Пустошкинский район
Сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП
Две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству Псковской области погибли в ДТП