Архив за 19.10.2022

Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской областиПосольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту
19 октября 2022, 23:59
2227
Цены на нефть
Нападающий мадридского Реала Карим БенземаГол Бензема помог "Реалу" разгромить "Эльче" в гостевом матче Примеры
19 октября 2022, 23:59
138
Футбол Чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Федерико Вальверде Марко Асенсио Карим Бензема Эльче
Игрок ФК Торпедо Марио Чурич, игрок ПФК ЦСКА Владислав Яковлев, игрок ФК Торпедо Равиль Нетфуллин и игрок ПФК ЦСКА Виктор МендесИгрок "Торпедо" поделился эмоциями от первого гола за клуб
19 октября 2022, 23:57
53
Футбол Кубок России по футболу Торпедо (Москва) ПФК ЦСКА
Киев, УкраинаВ СНБО Украины заявили о новых санкциях против российских бизнесменов
19 октября 2022, 23:57
2149
Владимир Зеленский Россия Украина Совет национальной безопасности и обороны Украины
Российская теннисистка Анна КалинскаяРоссийская теннисистка Калинская вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре
19 октября 2022, 23:49
97
Теннис Анна Калинская Элиз Мертенс Гвадалахара Дарья Касаткина
Защитник СКА Александр НикишинХоккеист СКА заявил, что был готов к драке с Кормье
19 октября 2022, 23:47
170
Хоккей СКА (Санкт-Петербург) Патрис Кормье Александр Никишин Автомобилист
Полузащитник Баварии Эрик Шупо-Мотинг"Бавария" разгромила "Аугсбург" в 1/16 финала Кубка Германии по футболу
19 октября 2022, 23:46
85
Футбол Эрик Шупо-Мотинг Джамал Мусиала Йозуа Киммих Аугсбург Бавария Кубок Германии
Бундестаг в БерлинеВласти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
19 октября 2022, 23:46
23582
Германия Россия Берлин (город)
Украинские военнослужащиеКиев за четыре дня потерял более 300 бойцов в Донбассе, сообщил Алаудинов
19 октября 2022, 23:45
5683
Апти Алаудинов Донбасс Луганская Народная Республика Вооруженные силы Украины Украина
Лиз ТрассСМИ: Трасс предрекли "адские сутки" из-за разговоров о вотуме недоверия
19 октября 2022, 23:38
16009
Лиз Трасс Великобритания
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - ЦСКАРотенберг ответил на вопрос о будущем Гусева в СКА
19 октября 2022, 23:36
837
Хоккей Никита Гусев Роман Ротенберг СКА (Санкт-Петербург)
Главный тренер Торпедо Андрей ТалалаевТренер "Торпедо" Талалаев раскритиковал плохую реализацию у команды
19 октября 2022, 23:32
123
Футбол Андрей Талалаев Торпедо (Москва) ПФК ЦСКА Кубок России по футболу
Противотанковая мина, установленная ВСУ в Луганской народной республике.Посол России в Австрии осудил эксперта, рассуждавшего о минах на Украине
19 октября 2022, 23:31
6954
Дмитрий Любинский Украина Россия Австрия
Форвард Ливерпуля Дарвин Нуньес"Ливерпуль" победил "Вест Хэм" в домашнем матче АПЛ
19 октября 2022, 23:27
316
Футбол Дарвин Нуньес Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед
Главный тренер ЦСКА Владимир ФедотовФедотов объяснил отсутствие Карраскаля в заявке на матч с "Торпедо"
19 октября 2022, 23:25
69
Футбол Кубок России по футболу Владимир Федотов Хорхе Карраскаль ПФК ЦСКА Торпедо (Москва)
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в МолдавииМолдавия намерена оспорить решение "Газпрома" в случае прекращения поставок
19 октября 2022, 23:23
19449
Молдавия Молдовагаз Газпром Наталья Гаврилица Россия
Открытие аквапарка в ГрозномКадыров сообщил, что его сыновья обеспечили прикрытие бойцам в бою с ВСУ
19 октября 2022, 23:22
65810
Рамзан Кадыров Россия
Проспект Независимости в МинскеВ Белоруссии приняли решение о новой системе регулирования цен
19 октября 2022, 23:17
7107
Александр Лукашенко Белоруссия
Роман РотенбергРотенберг рассказал, что его разозлило в матче с "Автомобилистом"
19 октября 2022, 23:15
176
Хоккей СКА (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Александр Медведев Владимир Юрзинов Автомобилист
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС СШАВ ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине
19 октября 2022, 23:09
4519
Владислав Дейнего Бени Ганц Израиль Киев Украина Евросоюз Минобороны Израиля
