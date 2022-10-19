https://ria.ru/20221019/soledar-1825240615.html

Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре

Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 19.10.2022

Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре

Бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР, заявил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T22:49

2022-10-19T22:49

2022-10-19T23:56

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

лисичанск

северск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР, заявил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на этом направлении.Командир уточнил, что для продвижения в условиях города и прилегающего участка, — это очень хороший результат.Кроме того, Алаудинов рассказал, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки контрнаступления."Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы наряду с тем, что отбивали контрнаступления, и сами двигались вперед", — добавил офицер.Командир уточнил, что украинские военные понесли большие потери.Командир уточнил, что ВСУ понесли потери в районе населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Спорное, Белогоровка.В начале октября Алаудинов заявил РИА Новости, что ситуация на участках фронта у Лисичанска, Северска и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824864502.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

северск

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, апты алаудинов, лисичанск, северск, луганская народная республика