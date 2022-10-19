https://ria.ru/20221019/soledar-1825240615.html
Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре
Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 19.10.2022
Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре
Бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР, заявил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T22:49
2022-10-19T22:49
2022-10-19T23:56
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
лисичанск
северск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР, заявил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на этом направлении.Командир уточнил, что для продвижения в условиях города и прилегающего участка, — это очень хороший результат.Кроме того, Алаудинов рассказал, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки контрнаступления."Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы наряду с тем, что отбивали контрнаступления, и сами двигались вперед", — добавил офицер.Командир уточнил, что украинские военные понесли большие потери.Командир уточнил, что ВСУ понесли потери в районе населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Спорное, Белогоровка.В начале октября Алаудинов заявил РИА Новости, что ситуация на участках фронта у Лисичанска, Северска и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221018/spetsoperatsiya-1824864502.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апты алаудинов, лисичанск, северск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Лисичанск, Северск, Луганская Народная Республика
22:49 19.10.2022 (обновлено: 23:56 19.10.2022)
Командир спецназа "Ахмат" заявил о продвижении в Соледаре
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил о продвижении на километр в Соледаре в ДНР
ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и Народной милиции ЛНР продвинулись в Соледаре в ДНР, заявил РИА Новости секретарь совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами "Ахмата" на этом направлении.
"Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре
мы продвинулись на расстояние порядка одного километра", — сказал Алаудинов.
Командир уточнил, что для продвижения в условиях города и прилегающего участка, — это очень хороший результат.
Кроме того, Алаудинов рассказал, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки контрнаступления.
"Контратаки противника удачно отбивались с уничтожением большого количества техники и сил. Мы наряду с тем, что отбивали контрнаступления, и сами двигались вперед", — добавил офицер.
Командир уточнил, что украинские военные понесли большие потери.
"Потери противника за последние четыре дня — более 45 единиц танков и БМП, а также иной бронированной техники. Уничтожено также более 300 бойцов ВСУ, брошенных в наступление", — перечислил Алаудинов.
Командир уточнил, что ВСУ понесли потери в районе населенных пунктов Соледар, Яковлевка, Спорное, Белогоровка.
В начале октября Алаудинов заявил РИА Новости, что ситуация на участках фронта у Лисичанска
, Северска
и Яковлевки полностью под контролем спецназа "Ахмат" и второго корпуса Народной милиции ЛНР
.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.