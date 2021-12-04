Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 04.12.2021 - РИА Новости
Архив за 04.12.2021

Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в ПентагонеВ Пентагоне ответили на вопрос о создании азиатской версии НАТО
4 декабря 2021, 23:58
15224
В миреСШАКитайНАТОМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
Санта-Барбара. Живая скульптура Рагнара КьяртанссонаСоздатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
4 декабря 2021, 23:54
2684
КультураМоскваНовости культурыРоссия"Санта-Барбара" (сериал)
Сотрудник полицииВ Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
4 декабря 2021, 23:47
2710
ПроисшествияДербентАвтоРеспублика Дагестан
ПентагонПентагон заявил о готовности поддерживать оборонительный потенциал Тайваня
4 декабря 2021, 23:40
9891
В миреСШАТайваньМинистерство обороны СШАКитайЛлойд ОстинВашингтон
Полиция у здания бундестага в БерлинеТрое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ
4 декабря 2021, 22:53
3429
В миреБерлин (город)Протесты Коронавирус COVID-19пандемия
Пассажирский самолет в небеРосавиация раскрыла детали сближения борта ВВС США с гражданским лайнером
4 декабря 2021, 22:51
237057
В миреТель-АвивМоскваНАТОФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
На месте приземления одномоторного самолета в ГерманииПожилой немец спас самолет от падения необычным способом
4 декабря 2021, 22:46
28423
В миреГермания
ПолицияПолиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
4 декабря 2021, 22:36
12183
ПроисшествияМоскваКоммерческая недвижимость
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий ПолянскийРоссийский дипломат сравнил Тихановскую с Неуловимым Джо
4 декабря 2021, 22:34
27366
В миреБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоДмитрий ПолянскийСветлана Тихановская
Пассажирский самолет в небеАэрофлот объяснил смену эшелона борта Тель-Авив — Москва
4 декабря 2021, 22:22
8250
ПроисшествияАэрофлотТель-АвивМосква
Глава ДНР Денис ПушилинПушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"
4 декабря 2021, 22:04
34812
В миреСШАВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время митинга в городе СииртВ Турции предотвратили теракт на митинге с участием Эрдогана
4 декабря 2021, 22:00
17910
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияМардин (провинция)Сиирт (провинция)
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года
4 декабря 2021, 22:00
7414
В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
Рассвет в центре столицы Казахстана Нур-СултанеНа трассе в Казахстане загорелся грузовик с пиротехникой
4 декабря 2021, 21:57
4954
В миреКазахстанАкмолинская область
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил ИранаВ Иране прогремел взрыв из-за запуска ракеты системы ПВО, сообщили СМИ
4 декабря 2021, 21:46
9527
В миреИран
Юрий ЛуценкоНа Украине придумали "черный список Путина"
4 декабря 2021, 21:25
57663
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЮрий ЛуценкоПетр ПорошенкоРоссия
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганЭрдоган отреагировал на многотысячный митинг оппозиции
4 декабря 2021, 21:16
35231
В миреМерсинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСиирт (провинция)Кемаль Кылычдароглу
Борис МисникУмер экс-депутат Госдумы Борис Мисник
4 декабря 2021, 21:02
8931
ПолитикаГосдума РФЯблокоДальний Восток
Певец, композитор Александр ГрадскийБилан показал "чудом уцелевшее" видео с Градским
4 декабря 2021, 20:46
63099
КультураДима Билан (Виктор Белан)Александр ГрадскийШоу "Голос"Умер Александр ГрадскийШоу-бизнес
Противообледенительная обработка самолета авиакомпании S7 Airlines перед полетом в международном аэропорту Домодедово имени М. В. ЛомоносоваS7 отстранила экипаж борта Магадан — Новосибирск после ЧП с обледенением
4 декабря 2021, 20:41
88668
ПроисшествияМагаданНовосибирскS7 AirlinesТуризмНовости - Туризм
Еще 20 материалов
