https://ria.ru/20211204/berlin-1762214430.html

Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ

Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2021

Трое журналистов пострадали во время протестов в Берлине, сообщили СМИ

По меньшей мере пять журналистов были атакованы в субботу во время демонстрации в Берлине противников ограничений из-за пандемии коронавируса, трое из них... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:53

2021-12-04T22:53

2021-12-04T22:53

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БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере пять журналистов были атакованы в субботу во время демонстрации в Берлине противников ограничений из-за пандемии коронавируса, трое из них получили лёгкие травмы, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя профсоюза Verdi.Среди пострадавших в том числе собкор Tagesspiegel, пишет издание.В акции, которая ранее была запрещена полицией Берлина из-за несоблюдения её участниками санитарных норм, по информации издания, приняли участие члены неонацистской группировки из Бранденбурга. Они атаковали журналистов. По данным полиции, в нелегальной акции в одном из районов Берлина в субботу участвовали несколько сотен человек.Как сообщил изданию представитель профсоюза Verdi, одна из пострадавших журналистов была повалена хулиганами на землю, её били ногами. Он добавил, что за нападением стоят "известные праворадикалы".

https://ria.ru/20211204/germaniya-1762174155.html

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в мире, берлин (город), протесты, коронавирус covid-19, пандемия