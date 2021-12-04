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Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года

Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года - РИА Новости, 04.12.2021

Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:00

2021-12-04T22:00

2021-12-04T22:00

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов."Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20211202/pushilin-1761915160.html

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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр