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Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года
Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года - РИА Новости, 04.12.2021
Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:00
2021-12-04T22:00
2021-12-04T22:00
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация в на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов."Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года
Глава ДНР Пушилин назвал ситуацию в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года