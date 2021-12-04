https://ria.ru/20211204/santa-barbara-1762216879.html
Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией - РИА Новости, 04.12.2021
Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
Сериал "Санта-Барбара", культовый для российских зрителей, переживает в эти дни новое рождение: в новом столичном культурном пространстве ГЭС-2 в рамках проекта РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T23:54
2021-12-04T23:54
2021-12-04T23:54
культура
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"санта-барбара" (сериал)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сериал "Санта-Барбара", культовый для российских зрителей, переживает в эти дни новое рождение: в новом столичном культурном пространстве ГЭС-2 в рамках проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура" Рагнара Кьяртанссона переснимут 98 эпизодов знаменитой киносаги.На открытие проекта в Москву приехали создатели "Санта-Барбары" - Бриджит и Джером Добсоны, эти фамилии звучали на фоне музыки из заставки со знаменитыми белыми арками. В рамках лекции Бриджит и Джером рассказали о том, как создавали своих персонажей, почему Мэйсон напоминает Гамлета и об особой связи с Россией."Мой дедушка был первый конгрессмен-социалист", - рассказала Бриджит Добсон.Сам он рассказал, что в свое время был знаком с Александром Керенским, который после эмиграции работал в Стэнфорде. "Мы с ним много общались. И помню один совет, который он дал мне: никогда не становись политиком", - добавил Добсон.Мало кто знает, что одна из серий "Санта-Барбары" снималась в России - в дни путча в 1991 году. Рассказывая об этой поездке, Джером вспомнил, как по приезде в Москву их "самое новое оборудование" внезапно сломалось и им пришлось прибегать к помощи советских коллег.В конце лекции Джером и Барбара поблагодарили российских зрителей. "Спасибо, что смотрели "Санта-Барбару",- сказали они корреспонденту РИА Новости.
https://ria.ru/20211201/vystavka-1761667498.html
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москва, новости культуры, россия, "санта-барбара" (сериал)
Создатели "Санта-Барбары" рассказали об особой связи с Россией
Создатели "Санта-Барбары" рассказали о связи с Россией на открытии Дома культуры "ГЭС-2"
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Сериал "Санта-Барбара
", культовый для российских зрителей, переживает в эти дни новое рождение: в новом столичном культурном пространстве ГЭС-2 в рамках проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура" Рагнара Кьяртанссона переснимут 98 эпизодов знаменитой киносаги.
На открытие проекта в Москву приехали создатели "Санта-Барбары" - Бриджит и Джером Добсоны, эти фамилии звучали на фоне музыки из заставки со знаменитыми белыми арками. В рамках лекции Бриджит и Джером рассказали о том, как создавали своих персонажей, почему Мэйсон напоминает Гамлета и об особой связи с Россией.
"Мой дедушка был первый конгрессмен-социалист", - рассказала Бриджит Добсон.
"Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой Депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Ее познакомили со Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой", - добавил Джером Добсон.
Сам он рассказал, что в свое время был знаком с Александром Керенским, который после эмиграции работал в Стэнфорде. "Мы с ним много общались. И помню один совет, который он дал мне: никогда не становись политиком", - добавил Добсон.
Мало кто знает, что одна из серий "Санта-Барбары" снималась в России - в дни путча в 1991 году. Рассказывая об этой поездке, Джером вспомнил, как по приезде в Москву их "самое новое оборудование" внезапно сломалось и им пришлось прибегать к помощи советских коллег.
В конце лекции Джером и Барбара поблагодарили российских зрителей. "Спасибо, что смотрели "Санта-Барбару",- сказали они корреспонденту РИА Новости.