https://ria.ru/20211204/pushilin-1762211688.html

Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"

Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве" - РИА Новости, 04.12.2021

Пушилин заявил о необходимости начинать диалог с Зеленским "о соседстве"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским "о... РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:04

2021-12-04T22:04

2021-12-04T23:20

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владимир зеленский

денис пушилин

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луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что необходимо начать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским "о соседстве"."Нам (руководству республик и Зеленскому – ред.) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве", - сказал Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьёв Live.Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, "хотя понимали, что США не даст ему это сделать"."Если так посмотреть, может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал", - добавил Пушилин.В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе. По ее словам, в частности, законопроект, внесенный в Верховную раду Зеленским и предусматривающий допуск иностранных подразделений на Украину для совместных учений в 2022 году, прямо противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20211104/donbass-1757755127.html

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в мире, сша, владимир зеленский, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр