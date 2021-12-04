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Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ - РИА Новости, 04.12.2021
Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре на северо-востоке Москвы, где охрана пыталась задержать молодых людей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:36
2021-12-04T22:36
2021-12-04T22:36
происшествия
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре на северо-востоке Москвы, где охрана пыталась задержать молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД.По информации полиции, вечером 3 декабря в отдел полиции Свиблово поступило сообщение о конфликте в ТЦ на проспекте Мира.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности участников конфликта. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, уточнили в ведомстве.
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ
Полиция расследует конфликт с участием охраны в торговом центре на северо-востоке Москвы