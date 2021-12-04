https://ria.ru/20211204/tts-1762213505.html

Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ

Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ - РИА Новости, 04.12.2021

Полиция изучит конфликт с участием охраны в столичном ТЦ

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре на северо-востоке Москвы, где охрана пыталась задержать молодых людей, сообщили РИА Новости РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:36

2021-12-04T22:36

2021-12-04T22:36

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в торговом центре на северо-востоке Москвы, где охрана пыталась задержать молодых людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского главка МВД.По информации полиции, вечером 3 декабря в отдел полиции Свиблово поступило сообщение о конфликте в ТЦ на проспекте Мира.Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности участников конфликта. Проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211204/yaroslavl-1762178964.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, коммерческая недвижимость