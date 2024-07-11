Рейтинг@Mail.ru
Архив за 11.07.2024

Флаги Молдавии во время акции в КишиневеМолдавия надеется убедить людей в важности членства в НАТО, рассказал МИД
11 июля 2024, 23:54
В миреМолдавияШвейцарияСШАМихай ПопшойМайя СандуНАТОЕвросоюз
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-БеловаАппарат Львовой-Беловой выразил готовность помочь раненым в Шебекино
11 июля 2024, 23:53
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияБелгородская областьМария Львова-БеловаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
ДагестанПравительство присвоило названия двум новым селам в Дагестане
11 июля 2024, 23:52
Магарамкентский районРоссияСулейман-Стальский районМихаил МишустинОбщество
Место ДТП, где водитель легкового автомобиля сбил двух несовершеннолетних детей на пешеходном переходе в городе Пятигорске Ставропольского края. 11 июля 2024На Ставрополье водитель легковушки сбил двух детей на пешеходном переходе
11 июля 2024, 23:49
ПроисшествияПятигорскСтавропольский край
Автомобиль скорой медицинской помощи В Нижегородской области тракторист умер после укуса шершня
11 июля 2024, 23:48
ПроисшествияНижегородская область
Автомобиль скорой медицинской помощиСпециалисты делают все ради спасения пострадавших в Шебекино детей
11 июля 2024, 23:45
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская областьРоссияМария ЗахароваВячеслав Гладков
Джо БайденКоманда Байдена попросила радиостанцию удалить два отрывка из интервью
11 июля 2024, 23:42
В миреСШАВисконсинДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена Выборы президента США — 2024
Пенсионер, найденный спасателями МЧС и волонтерами в лесу в Калининградской области. 11 июля 2024В Калининградской области пропавшего пенсионера нашли через три дня
11 июля 2024, 23:40
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Белый дом в ВашингтонеСША продолжат обсуждать с Украиной ограничения на удары вглубь России
11 июля 2024, 23:31
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВ мире
Зенитный ракетный комплекс Patriot США поставляют Украине одну из старых батарей Patriot, заявил Пентагон
11 июля 2024, 23:26
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевМинистерство обороны СШАНАТО
Фрагмент боеприпасаУкраинские войска обстреляли Донецк и Горловку
11 июля 2024, 23:15
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
Виктор Орбан и Дональд ТрампИсточник: Трамп и Орбан встретятся во Флориде в четверг
11 июля 2024, 23:13
В миреФлоридаСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанНАТО
Здание Государственного департамента США в ВашингтонеГосдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию, пишут СМИ
11 июля 2024, 23:06
В миреРоссияСШАИндияНарендра МодиВладимир ПутинДжо БайденГосударственный департамент СШАНАТО
Место происшествия, где произошло нападение медведя на женщину в Парголово Ленинградской области. 11 июля 2024В Петербурге медведь убил свою хозяйку
11 июля 2024, 23:05
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
Вид на ВоронежВ Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
11 июля 2024, 23:05
Воронежская областьПроисшествияСпециальная военная операция на УкраинеАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 11 июля 2024Путин оценил ситуацию со школами и детсадами в Петербурге
11 июля 2024, 23:03
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр Беглов
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 11 июля 2024Путин провел встречу с губернатором Петербурга Бегловым
11 июля 2024, 22:59
Санкт-ПетербургПолитикаРоссияВладимир ПутинАлександр БегловБРИКС
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 11 июля 2024Путин назвал создание в Петербурге школы управления НКО хорошей идеей
11 июля 2024, 22:55
Санкт-ПетербургВладимир ПутинРоссияАлександр БегловОбщество
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в КиевеНа всей территории Украины объявили воздушную тревогу
11 июля 2024, 22:54
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНиколаевская областьВооруженные силы Украины
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 11 июля 2024Путин на встрече с Бегловым отметил важность обратной связи с людьми
11 июля 2024, 22:54
Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
