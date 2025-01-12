Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 12.01.2025 - РИА Новости
Архив за 12.01.2025

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-КамышМинистр обороны Польши сделал дерзкое заявление о России
12 января 2025, 23:44
159898
В миреПольшаСловакияРоссияМоскваАндрей ДанкоВладислав Косиняк-Камыш Роберт Фицо
Вратарь Барселоны Войцех Щенсный Вратаря "Барселоны" удалили с поля в финале Суперкубка против "Реала"
12 января 2025, 23:42
13427
ФутболСпортВойцех ЩенсныйИньяки ПеньяБарселонаРеал МадридСуперкубок Испании
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
12 января 2025, 23:38
981
ХоккейСпортЕвгений МалкинПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
КиевВ Киеве объявили воздушную тревогу
12 января 2025, 23:24
2194
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
ВоронежВ Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
12 января 2025, 23:21
1320
Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
Модульное укрытие в БелгородеВ Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
12 января 2025, 23:21
522
Белгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
Президент Хорватии Зоран МилановичДействующий президент Хорватии провозгласил победу на выборах
12 января 2025, 23:19
12900
В миреХорватияЗоран Миланович
Сотрудники коммунальной службы сбрасывают снег с крыши дома в историческом центре Санкт-ПетербургаСнег в Петербурге убирают в круглосуточном режиме
12 января 2025, 23:14
17057
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловОбществоПогода
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербомУкраинская актриса выступила на русском языке на вручении премии
12 января 2025, 23:06
38790
КультураВ миреУкраинаРусский язык в мире
Роберт Левандовский"Барселона" громит "Реал" в финале Суперкубка Испании
12 января 2025, 23:05
5606
ФутболКилиан МбаппеЛамин ЯмальРоберт ЛевандовскийБарселонаРеал МадридСуперкубок Испании
КиевВ восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
12 января 2025, 23:04
1151
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
Федор ЧаловПАОК с Чаловым проиграл "Волосу" в матче чемпионата Греции
12 января 2025, 23:00
436
ФутболСпортПАОКМагомед ОздоевФедор Чалов
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВОПодполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области
12 января 2025, 22:54
58596
СумыВооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФСергей ЛебедевСумская областьВ миреДмитрий Песков
Очистка взлетно-посадочной полосы в аэропорту ПулковоВ Пулково из-за непогоды задержали около 90 рейсов
12 января 2025, 22:50
7589
РоссияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураБезопасностьОбщество
Михаил Ульянов Ульянов прокомментировал отказ Польши пропустить борт словацкой делегации
12 января 2025, 22:47
8482
В миреПольшаСловакияРоссияМихаил Ульянов (дипломат)ЕвросоюзАндрей Данко
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу АнапыГлава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров
12 января 2025, 22:39
52044
РоссияКраснодарский крайКерченский проливЧерное мореГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-БеловаЛьвова-Белова рассказала о семье, вернувшейся из Сирии
12 января 2025, 22:33
3233
РоссияСирияМария Львова-БеловаВ миреОбщество
Джо БайденВ США раскритиковали "наследство" Байдена
12 января 2025, 22:27
5792
СШАРоссияДжо БайденДональд ТрампДжанет ЙелленВ мире
Газодобывающее предприятиеАзербайджан поставит газ Сербии
12 января 2025, 22:20
5269
В миреАзербайджанСербияАлександр ВучичЭкономикаЭнергетикаПриродный газ
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВОПодполье заявило об ударе по месту изготовления дронов в Полтавской области
12 января 2025, 22:17
10981
Полтавская областьВооруженные силы УкраиныСпециальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ЛебедевУкраинаКременчугВ миреДмитрий Песков
