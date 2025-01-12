https://ria.ru/20250112/polsha-1993391679.html

Министр обороны Польши сделал дерзкое заявление о России

Министр обороны Польши сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.01.2025

Министр обороны Польши сделал дерзкое заявление о России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга, который передавал телеканал TVP Info, выступил с призывом не летать в Москву. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T23:44:00+03:00

2025-01-12T23:44:00+03:00

2025-01-12T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время брифинга, который передавал телеканал TVP Info, выступил с призывом не летать в Москву.Такое заявление он сделал на фоне отказа Польши разрешить самолету делегации парламента Словакии пролететь через воздушное пространство страны."Что касается направления полета, то рекомендую полеты в Варшаву, а не в Москву", — сказал он журналистам.В воскресенье вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко сообщил, что Варшава не позволила спецборту, направляющемуся в Москву, пролететь через свое воздушное пространство. В связи с этим, самолет проследовал через Чехию и Германию.Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Политик также информировал, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в Россию важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.

https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html

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