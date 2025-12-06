Рейтинг@Mail.ru
Архив за 06.12.2025

Министр обороны Пит ХегсетСША не стремятся к изменению статуса-кво Тайваня, заявил глава Пентагона
6 декабря 2025, 23:53
Глава Пентагона Пит ХегсетГлава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
6 декабря 2025, 23:51
ПентагонСША будут тестировать ядерное оружие, заявил шеф Пентагона
6 декабря 2025, 23:48
Глава Пентагона Пит ХегсетХегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
6 декабря 2025, 23:48
Глава Пентагона Пит ХегсетГлава Пентагона анонсировал обновление ядерной триады США
6 декабря 2025, 23:46
Глава Пентагона Пит ХегсетГлава Пентагона назвал инвестиции в армию историческими
6 декабря 2025, 23:46
Глава Пентагона Пит ХегсетСША при Трампе не будут отвлекаться на вторжения, заявил Хегсет
6 декабря 2025, 23:42
Глава Пентагона Пит ХегсетАрмия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
6 декабря 2025, 23:41
Президент США Дональд ТрампТрамп возмутился разгулом преступности в Шарлотте, обвинив в нем демократов
6 декабря 2025, 23:38
Фридрих МерцМерц призвал Израиль отказаться от аннексии Западного берега Иордана
6 декабря 2025, 23:37
Министр обороны Пит ХегсетТрамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
6 декабря 2025, 23:35
Люди у бетонного укрытияВ семи областях Украины объявили воздушную тревогу
6 декабря 2025, 23:33
Андрей РублевРублев обыграл Маннарино в матче выставочного турнира в Лондоне
6 декабря 2025, 23:31
Дональд ТрампТрамп открыт к диалогу с противниками США, заявил глава Пентагона
6 декабря 2025, 23:30
ПентагонВ Пентагоне заявили о неустанной работе над окончанием конфликта на Украине
6 декабря 2025, 23:29
Техника МЧС РФВ Вологде один человек погиб и семеро пострадали при пожаре
6 декабря 2025, 23:26
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий ПанаринШайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Колорадо"
6 декабря 2025, 23:26
Мераб Двалишвили и Петр ЯнНикакой пощады! Это последний шанс Петра Яна лишить грузина золота UFC
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван ОреховИван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
6 декабря 2025, 23:25
Кинорежиссер Олег УрюмцевУмер режиссер Олег Урюмцев
6 декабря 2025, 23:23
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанВенгрия хочет закрепить позиции через диалог с Россией и США, заявил Орбан
6 декабря 2025, 23:23
