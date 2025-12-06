Рейтинг@Mail.ru
23:35 06.12.2025 (обновлено: 23:42 06.12.2025)
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет

Хегсет: нет сомнений, что Трамп готов применить силу для защиты интересов США

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Ни одна страна в мире не должна сомневаться в готовности президента США Дональда Трампа применять силу для защиты интересов страны, утверждает шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Президент Трамп может и предпримет решительные военные действия, которые он сочтет необходимыми для защиты интересов нашей страны. Пусть ни одна страна на Земле ни на мгновение не усомнится в этом", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
