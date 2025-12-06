https://ria.ru/20251206/ssha-2060357570.html
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Ни одна страна в мире не должна сомневаться в готовности президента США Дональда Трампа применять силу для защиты интересов страны, утверждает шеф Пентагона Пит РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T23:35:00+03:00
2025-12-06T23:35:00+03:00
2025-12-06T23:42:00+03:00
сша
в мире
земля
калифорния
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_4d9c7fea796e0ec0981576259e3e2ee9.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060358028.html
сша
земля
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049056745_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ba9922ea9b95e37a44cb2af8c7d2a6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, земля, калифорния, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
США, В мире, Земля, Калифорния, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп готов применить силу для защиты интересов США, заявил Хегсет
Хегсет: нет сомнений, что Трамп готов применить силу для защиты интересов США