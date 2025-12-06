Рейтинг@Mail.ru
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
23:41 06.12.2025 (обновлено: 23:49 06.12.2025)
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет
в мире
сша
калифорния
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
в мире, сша, калифорния, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Калифорния, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Армия при Трампе будет сражаться только за безопасность США, заявил Хегсет

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет пообещал, что при президент Дональде Трампе страна будет бороться только за целим безопасности и процветания.
"Подход Трампа - это гибкий реализм. Главная цель объединенных сил - это миссии, важные для безопасности, свободы и процветания американцев", - заявил глава Пентагона в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.
 
В мире США Калифорния Дональд Трамп Пит Хегсет Министерство обороны США
 
 
