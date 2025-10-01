Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 01.10.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 01.10.2025

Эпизод матча ЛЧ Барселона - ПСЖ"Барселона" проиграла "ПСЖ" во втором туре Лиги чемпионов
1 октября 2025, 23:56
4904
Еще
ФутболСпортФерран ТорресМатвей СафоновХвича КварацхелияБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
Молоточек судьиСуд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
1 октября 2025, 23:54
5252
Еще
РоссияМоскваУкраинаГенеральная прокуратура РФОбщество
Люди на станции метро в Киеве, УкраинаВ Киеве объявили воздушную тревогу
1 октября 2025, 23:54
538
Еще
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в БрюсселеЕК в октябре представит дорожную карту оборонной готовности ЕС к 2030 году
1 октября 2025, 23:52
386
Еще
В миреДанияЕвропаУкраинаАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветЕвропейский совет
Жители Киева во время воздушной тревогиВ Киевской области объявили воздушную тревогу
1 октября 2025, 23:50
281
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьСумская областьЧерниговская областьВооруженные силы Украины
Официальный мяч Единой лиги ВТБ"Зенит" обыграл "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
1 октября 2025, 23:50
154
Еще
БаскетболСпортСанкт-ПетербургАлекс ПойтрессЗенит (Санкт-Петербург)БК Автодор
Города России. ВоронежВ Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
1 октября 2025, 23:48
687
Еще
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
Сергей МеликовГлава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале
1 октября 2025, 23:48
8205
Еще
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаСергей Меликов
Премьер-министр Канады Марк КарниКанада покрывает действия Зеленского, заявили в посольстве России
1 октября 2025, 23:45
998
Еще
В миреРоссияКиевКанадаВладимир ЗеленскийМарк КарниВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭ
Урсула фон дер ЛяйенГлава ЕК заявила, что Евросоюз меняет подход к санкциям против России
1 октября 2025, 23:42
16469
Еще
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
Здание Верховной рады УкраиныВ Раде зарегистрировали проект о переименовании монет в "шаги"
1 октября 2025, 23:39
1791
Еще
В миреУкраинаРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийАлександр КорниенкоВерховная Рада Украины
Футбольный мячФедерация футбола США сообщила, что не обсуждает с Россией проведение игр
1 октября 2025, 23:36
139
Еще
ФутболСпортСШАРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)
Сергей ПиняевГалактионов рассказал, сыграет ли Пиняев в дерби с "Динамо"
1 октября 2025, 23:35
295
Еще
ФутболСпортСергей ПиняевМихаил ГалактионовЛокомотив (Москва)Динамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Игрок сборной России Дмитрий Баринов на тренировке команды перед товарищеским матчем со сборной Катара в Дохе.Галактионов высказался о новом контракте Баринова
1 октября 2025, 23:34
228
Еще
ФутболДмитрий БариновМихаил ГалактионовСпортЛокомотив (Москва)
Вспышка на СолнцеДве вспышки произошли на Солнце в среду
1 октября 2025, 23:32
1067
Еще
НаукаВ миреЗемляРоссийская академия наукВспышки на Солнце
Израильские военныеВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости"
1 октября 2025, 23:31
919
Еще
В миреИзраильГрета Тунберг
Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанцииВ МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
1 октября 2025, 23:29
1666
Еще
УкраинаКиевская областьРафаэль ГроссиЧернобыльская АЭСМАГАТЭВ мире
Денежные купюры СШАЖители Вашингтона рассказали о возможных последствиях "шатдауна"
1 октября 2025, 23:25
1245
Еще
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЛинда
Последствия подтопления в Одессе на юге УкраиныВ Одессе число погибших при подтоплении увеличилось до десяти
1 октября 2025, 23:24
3618
Еще
В миреОдессаУкраинаАлексей КулебаГеннадий Труханов
Виталий ГанчевВСУ минируют детские игрушки с целью террора мирных жителей, сообщил Ганчев
1 октября 2025, 23:21
543
Еще
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала