Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Родители подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, должны понести ответственность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале

В среду рядом со школой №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. В МВД республики сообщили, что шесть участников драки доставлены в отдел полиции, один подросток находится в больнице с различными травмами. По данным минздрава республики, после оказания медицинской помощи состояние пострадавшего стабилизировано. Кроме того, в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана сообщили, что в конфликте принимали участие обучающиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.

"Возмущён событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. Группа подростков толпой избила двух своих сверстников...Произошедшее сегодня пусть станет уроком для всех! Родители, "воспитавшие" тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео", - написал Меликов

Глава Дагестана рассказал, что конфликты случались и в его школьные годы, но бить толпой одного "считалось подлым и гнусным". Он отметил, что особенно эти ценности были сильны в Дагестане, "где каждый мужчина – это мужчина, а не часть оголтелой стаи".

Меликов заявил, что необходимо уделять больше внимания детям, больше с ними разговаривать и прививать им правильные ценности.