Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045743177.html
Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале
Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале - РИА Новости, 01.10.2025
Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале
Родители подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, должны понести ответственность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T23:48:00+03:00
2025-10-01T23:48:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796598668_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_23df5621f63a1ca0f46a8193ba228049.jpg
https://ria.ru/20251001/sk-2045705190.html
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017675276.html
республика дагестан
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796598668_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_66214df5851485472b63d422fc119f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, махачкала, сергей меликов
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов
Глава Дагестана Меликов прокомментировал драку в Махачкале

Меликов: родители участников драки в Махачкале должны понести ответственность

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Родители подростков, которые участвовали в массовой драке в Махачкале, должны понести ответственность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В среду рядом со школой №39 Махачкалы произошла массовая драка. На кадрах, распространившихся в дагестанских Telegram-каналах, видно, как группа молодых ребят избивает двух лежащих на земле сверстников. В МВД республики сообщили, что шесть участников драки доставлены в отдел полиции, один подросток находится в больнице с различными травмами. По данным минздрава республики, после оказания медицинской помощи состояние пострадавшего стабилизировано. Кроме того, в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана сообщили, что в конфликте принимали участие обучающиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.
Массовая драка в Махачкале. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
Вчера, 18:39
"Возмущён событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. Группа подростков толпой избила двух своих сверстников...Произошедшее сегодня пусть станет уроком для всех! Родители, "воспитавшие" тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео", - написал Меликов.
Глава Дагестана рассказал, что конфликты случались и в его школьные годы, но бить толпой одного "считалось подлым и гнусным". Он отметил, что особенно эти ценности были сильны в Дагестане, "где каждый мужчина – это мужчина, а не часть оголтелой стаи".
Меликов заявил, что необходимо уделять больше внимания детям, больше с ними разговаривать и прививать им правильные ценности.
"Дети должны понять, что жизнь далека от компьютерных игр, которые зачастую и порождают эту жестокость, и что за свои поступки придется отвечать. Мы будем следить за ситуацией, и каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения", – добавил глава региона.
Драка подростков в Махачкале, Дагестан. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Дагестане проверяют сообщения о массовых драках подростков
18 мая, 13:06
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМахачкалаСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала