Архив новостей за 01.11.2025
Архив за 01.11.2025

Пассажирский самолет в небеВ аэропорту Пензы ввели временные ограничения
1 ноября 2025, 23:59
438
ПензаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
Президент США Дональд ТрампСША могут войти в Нигерию, заявил Трамп
1 ноября 2025, 23:57
1396
В мире
НовороссийскВ Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
1 ноября 2025, 23:57
5406
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)УкраинаВооруженные силы Украины
Футбол. РПЛ. Матч Зенит - КраснодарОдин из лидеров "Зенита" не сыграет до конца года
1 ноября 2025, 23:57
346
ФутболДуглас СантосЗенитСпортРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Ким ДоткомОснователь Megaupload и Mega рассказал о перенесенном инсульте
1 ноября 2025, 23:55
788
В миреСШАНовая ЗеландияКим Дотком (Шмитц)ФБРMegauploadAnonymous
Президент США Дональд ТрампТрамп вновь обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан
1 ноября 2025, 23:53
1037
В миреНигерияСШАДональд Трамп
Вид на аэропорт СочиВ аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения
1 ноября 2025, 23:51
882
КраснодарСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Сотрудник скорой помощиВрачи рассказали о состоянии детей, отравившихся в Дагестане
1 ноября 2025, 23:51
7510
Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанКазбековский район
Президент США Дональд ТрампТрамп назвал телеведущего Сэта Майерса чокнутым
1 ноября 2025, 23:43
2916
В миреСШАДональд ТрампNBC
Сотрудник МЧС РоссииПожар произошел в заброшенном здании в Дагестане
1 ноября 2025, 23:40
344
ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Инвалидная коляска в коридореВ России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью
1 ноября 2025, 23:39
646
ОбществоРоссияТюменская областьРязанская область
Здание Капитолия СШАВ США зафиксировали рекордную задержку рейсов из-за шатдауна
1 ноября 2025, 23:37
866
В миреСШАЧак ШумерДональд Трамп
И.В. СталинВ Союзе писателей России представили графический роман о Сталине
1 ноября 2025, 23:35
3131
КультураРоссияИосиф Сталин (Джугашвили)ОбществоСоюз писателей России
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр НикишинНикишин забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ
1 ноября 2025, 23:31
126
ХоккейСпортАлександр НикишинВиктор АрвидссонБостон БрюинзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
Стеклянная пирамида над входом в ЛуврВо Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу
1 ноября 2025, 23:30
758
В миреПарижМинистерство внутренних дел ФранцииBildЛуврФранция
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная КореяТрамп прокомментировал встречу с Си Цзиньпином
1 ноября 2025, 23:23
1889
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная КореяТрамп считает, что его встреча с лидером КНР приведет к миру
1 ноября 2025, 23:22
90
В мире
Пассажирский самолет в небеВ аэропорту Саратова ввели временные ограничения
1 ноября 2025, 23:21
274
СаратовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Происшествия
Режиссер Питер УоткинсУмер британский режиссер Питер Уоткинс
1 ноября 2025, 23:17
6776
ВеликобританияСуррейЭдвард МункБи-би-сиПроисшествияВ мире
Скорая помощь на улице СтамбулаВ Турции иностранные туристы пострадали при столкновении джипов для сафари
1 ноября 2025, 23:16
480
Анталья (провинция)В миреТурция
