Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу
01.11.2025
Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу
Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу - РИА Новости, 01.11.2025
Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу
Глава МВД Франции Лоран Нуньес допустил, что украденные из парижского Лувра украшения уже могли быть проданы за границу, но выразил уверенность в том, что... РИА Новости, 01.11.2025
Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу

Глава МВД Франции Нуньес: украденные из Лувра украшения могли продать за границу

Стеклянная пирамида над входом в Лувр
Стеклянная пирамида над входом в Лувр - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Стеклянная пирамида над входом в Лувр. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес допустил, что украденные из парижского Лувра украшения уже могли быть проданы за границу, но выразил уверенность в том, что властям удастся их вернуть.
Глава израильской охранной фирмы CGI Group Цвик Наве ранее сообщил немецкой газете Bild, что грабители, в октябре проникшие в парижский Лувр и укравшие драгоценности, попытались продать украденное фирме через даркнет. Сотрудники после поступления предложения связались с парижскими правоохранителями, но попытка вернуть украшения не увенчалась успехом из-за "бюрократических проволочек".
Криминалисты работают в здании Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Прокуратура рассматривает две основные версии ограбления Лувра
19 октября, 22:58
«

"Есть несколько версий относительно драгоценностей, включая вероятность того, что они уже были проданы за границу. Но я по-прежнему уверен, что их можно вернуть", - заявил Нуньес в интервью изданию Parisien.

При этом Нуньес отметил, что не рассчитывает на быстрое обнаружение украденных украшений, и добавил, что "не видит смысла" искать в ограблении следы иностранного вмешательства, так как организованная преступность совершает аналогичные правонарушения по всему миру.
По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
СМИ: полиция знала задержанных за кражу драгоценностей Лувра до ограбления
27 октября, 16:58
 
