Во Франции допустили продажу украденных из Лувра украшений за границу

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес допустил, что украденные из парижского Лувра украшения уже могли быть проданы за границу, но выразил уверенность в том, что властям удастся их вернуть.
Глава израильской охранной фирмы CGI Group Цвик Наве ранее сообщил немецкой газете Bild, что грабители, в октябре проникшие в парижский Лувр и укравшие драгоценности, попытались продать украденное фирме через даркнет. Сотрудники после поступления предложения связались с парижскими правоохранителями, но попытка вернуть украшения не увенчалась успехом из-за "бюрократических проволочек".
"Есть несколько версий относительно драгоценностей, включая вероятность того, что они уже были проданы за границу. Но я по-прежнему уверен, что их можно вернуть", - заявил Нуньес в интервью изданию Parisien.
При этом Нуньес отметил, что не рассчитывает на быстрое обнаружение украденных украшений, и добавил, что "не видит смысла" искать в ограблении следы иностранного вмешательства, так как организованная преступность совершает аналогичные правонарушения по всему миру.
По данным прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент были задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.