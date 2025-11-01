Рейтинг@Mail.ru
В России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью
01.11.2025
В России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью
В России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью
В России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью
Правительство России продлило период проведения пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью до 2028 года включительно
Наталья Макарова
Наталья Макарова
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство России продлило период проведения пилотного проекта по реабилитации детей с инвалидностью до 2028 года включительно, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Существующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте нормативно-правовых актов.
«
“Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью продлен до 2028 года включительно. Продление эксперимента до конца 2028 года позволит продолжить апробацию этого механизма, чтобы затем поэтапно распространить его во всех регионах”, - говорится в сообщении
Отмечается, что в рамках проекта услуги по реабилитации детей с инвалидностью в регионах-участниках, предоставляются комплексно и на основании электронного сертификата. Родители могут выбрать наиболее удобную для семьи форму комплексной реабилитации - полустационарную или стационарную; с проживанием и питанием для ребенка и сопровождающего. Пилотный проект также предусматривает компенсацию расходов на проезд до места прохождения реабилитации.
“Всего с начала пилотного проекта было выпущено около 12,9 тысячи электронных сертификатов для оплаты услуги по комплексной реабилитации и абилитации на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей”, - уточнили в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что пилот стартовал в 2022 году в Свердловской и Тюменской областях, а с 2024 года – в Рязанской области. С 2025 года к этому пилотному проекту присоединились еще три региона, а с 2026 и 2027 годов добавятся еще по 16. Общее число регионов – участников пилотного проекта составит 38.
