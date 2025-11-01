В России продлили пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью

“Пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью продлен до 2028 года включительно. Продление эксперимента до конца 2028 года позволит продолжить апробацию этого механизма, чтобы затем поэтапно распространить его во всех регионах”, - говорится в сообщении

Отмечается, что в рамках проекта услуги по реабилитации детей с инвалидностью в регионах-участниках, предоставляются комплексно и на основании электронного сертификата. Родители могут выбрать наиболее удобную для семьи форму комплексной реабилитации - полустационарную или стационарную; с проживанием и питанием для ребенка и сопровождающего. Пилотный проект также предусматривает компенсацию расходов на проезд до места прохождения реабилитации.