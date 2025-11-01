Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/opasnost-2052446884.html
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T23:57:00+03:00
2025-11-01T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b122061aadece933cf3f8e8e7a43b0e.jpg
https://ria.ru/20251029/evropa-2051315915.html
новороссийск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ef0bc2f2a6f4c609d6d75cb43e60054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Украина, Вооруженные силы Украины
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников

Кравченко: на территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
«

"На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Победить в принципе невозможно: Европа обсчиталась с Россией в десятки раз
29 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала