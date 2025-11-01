https://ria.ru/20251101/opasnost-2052446884.html
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявили в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 01.11.2025
В Новороссийске объявили опасность атаки беспилотников
