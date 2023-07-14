Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 14.07.2023 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 14.07.2023

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в КиевеАдвокат наместника Павла заявил, что решение суда является беззаконием
14 июля 2023, 23:54
1592
Еще
КиевУкраинаРоссияУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
Последствия сильных дождей в Туапсинском районеНа Кубани проведут работы по дноуглублению русел рек после подтоплений
14 июля 2023, 23:52
273
Еще
Краснодарский крайВениамин Кондратьев
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр ШульгинШульгин: на сессии в ОЗХО обвинили Россию в "дезинформации" против Украины
14 июля 2023, 23:47
16750
Еще
В миреРоссияАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияBildГаагаУкраинаАлексей Навальный*
Флаги Молдавии и ЕвросоюзаМолдавия: ЕС и США нужно повысить статус в переговорах по Приднестровью
14 июля 2023, 23:29
1942
Еще
В миреМолдавияЕвросоюзОБСЕУкраинаКишинев
Главнокомандующий ВСУ Валерий ЗалужныйГлавнокомандующий ВСУ помечтал о захвате Крыма
14 июля 2023, 23:27
92282
Еще
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУУкраинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра
14 июля 2023, 23:19
653
Еще
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, СШАСМИ: США предоставили местной фирме средства на поставку Киеву снарядов
14 июля 2023, 23:16
1864
Еще
УкраинаСергей ЛавровНАТОNorthrop GrummanРоссияСША
Постоянный представитель России при ООН Василий НебензяНебензя раскритиковал доклад ООН с обвинениями в адрес российских военных
14 июля 2023, 23:14
39536
Еще
В миреРоссияУкраинаВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООНВооруженные силы РФДонецк
Алекс Гальченюк"Аризона" расторгла контракт с арестованным за хулиганство хоккеистом
14 июля 2023, 23:10
408
Еще
ХоккейАлекс ГальченюкАризона КойотисНэшвилл ПредаторзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
Место взрыва автомобиля в БелгородеГлаве СК доложат об обстоятельствах дела о подрыве машины в Белгороде
14 июля 2023, 23:08
4077
Еще
ПроисшествияБелгородАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
Американский истребитель F-16 Fighting FalconСамолеты "коалиции" США нарушили воздушное пространство Сирии пять раз
14 июля 2023, 23:08
1296
Еще
В миреСирияF-16СШАЭт-Танф
Душан ТадичТадич расторг контракт с "Аяксом"
14 июля 2023, 23:04
754
Еще
ФутболДушан ТадичАякс
Ренан ЛодиРенан Лоди перешел в "Марсель"
14 июля 2023, 22:57
213
Еще
ФутболРенан ЛодиАтлетико (Мадрид)Атлетико ПаранаэнсеНоттингем ФорестТрансферы в Ла Лиге (Примере)Трансферы в Лиге 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни
14 июля 2023, 22:57
5254
Еще
Рамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
Акция протеста у Республиканского дворца в БагдадеСМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США
14 июля 2023, 22:52
12552
Еще
В миреСШАБагдад (город)Ирак
Российский теннисист Даниил Медведев, пресс-конференцияМедведев обозначил цель на будущее после вылета с Уимблдона
14 июля 2023, 22:52
700
Еще
ТеннисДаниил МедведевКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Игорь Греков Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки
14 июля 2023, 22:46
12405
Еще
Рязанская областьСледственный комитет России (СК РФ)Рязань
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в ЛиванеВ Ливане заявили, что ищут пути развития туризма с Россией
14 июля 2023, 22:40
760
Еще
ЛиванРоссияАлександр Рудаков (посол России в Ливане )БейрутТуризм
Виталий КличкоКличко заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины
14 июля 2023, 22:39
10236
Еще
УкраинаВ миреВиталий КличкоАлександр УсикКиев
Алексей МиранчукМиранчука вызвали на сбор "Аталанты"
14 июля 2023, 22:36
362
Еще
ФутболАлексей МиранчукАталантаТориноСерия А (чемпионат Италии по футболу)
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала