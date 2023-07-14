https://ria.ru/20230714/kadyrov-1884307616.html

Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни

Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни - РИА Новости, 14.07.2023

Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах на пост главы региона. Видео опубликовано в его телеграм-канале. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:57

2023-07-14T22:57

2023-07-14T22:57

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 14 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять участие в следующих выборах на пост главы региона. Видео опубликовано в его телеграм-канале."Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и если народ изберет, буду продолжать работать", - сказал Кадыров на расширенном совещании в правительстве региона.Он призвал население "не брать на веру" всевозможные слухи и домыслы, распускаемые откровенными провокаторами. Их задача, написал Кадыров, подорвать авторитет руководства Чечни, представить регион нестабильным. "Нельзя идти на поводу у тех, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе", - добавил он. Кадыров был исполняющим обязанности президента Чечни с февраля 2007 года, в марте этого же года чеченский парламент утвердил его в должности президента Чечни. 5 апреля 2007 года Рамзан Кадыров официально вступил в должность президента Чеченской Республики. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Последние выборы в Чечне прошли в 2021 году, согласно данным ЦИК РФ, за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей.

https://ria.ru/20230708/chechnya-1883007486.html

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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)